Ar putea oamenii să pășească vreodată pe suprafața planetei Mercur?

Mercur este cea mai apropiată planetă de Soare din Sistemul Solar, având nevoie de doar 88 de zile pământene pentru a efectua o orbită în jurul Soarelui la o distanță medie de aproximativ 58 milioane de kilometri.



Având în vederea proximitatea sa, de pe suprafața planetei Mercur, Soarele ar apărea de trei ori mai mare decât pare de pe Terra. Totuși, în comparație cu intensitatea radiațiilor care ajung pe planeta noastră, pe Mercur ajunge o cantitate de lumină solară de șapte ori mai mare, astfel că temperaturile de la suprafață ajung până la 430 de grade Celsius.



După apus, căldura este rapid pierdută. Mercur nu are o atmosferă, doar o ceață subțire numită exosferă care este alcătuită din oxigen, sodiu, hidrogen, heliu și potasiu, elementele fiind amestecate de coliziunile ocazionale cu meteoriți și vânturile solare. Fără un strat izolator de gaze care să rețină căldura, temperaturi pot scădea până la minus 180 grade Celsius.



Ar putea păși oamenii pe suprafața planetei Mercur?



În colțurile umbrite ale craterelor de la poli, acele temperaturi de îngheț persistă pe tot parcursul anului, astfel oferind adăpost pentru brumă. În mod ironic, radiația solară intensă este cea care produce o parte din acea gheață, sau cel puțin apa, pe măsură ce protonii din vântul solar se lovesc de oxizii din mineralele de suprafață pentru a genera molecule de H2O.



În pofida apropierii de Soare și a temperaturilor extrem de schimbătoare, oamenii ar putea păși pe suprafața planetei.



Rotația lentă a planetei Mercur înseamnă că este nevoie de 59 de zile pământene pentru aceasta să se rotească o singură dată. Cu toate acestea, anul său relativ scurt de 88 de zile înseamnă că este nevoie de puțin sub 176 de zile pământene pentru ca Mercur să efectueze un singur ciclu de zi și noapte.



Problema este, de fapt, găsirea unui mod de a ateriza în siguranță pe suprafața planetei. În lipsa unei atmosfere, oamenii ar trebui să se bazeze pe combustibili grei pentru a controla viteza, scrie Science Alert.



Mercur ar putea fi considerată cel mai apropiat vecin planetar al nostru



Deși este un pic mai mare decât Luna, Mercur are un nucleu uriaș de fier în comparație cu scoarța sa subțire, o trăsătură misterioasă care face planeta incredibil de grea pentru dimensiunile sale. O astfel de densitate înseamnă că forța gravitațională a planetei este doar o treime din cea a Pământului.



Apoi, mai avem și problema călătoriei în sine. Lăsând la o parte nivelurile crescute de radiații pe măsură ce te apropii de Soare, ar fi nevoie de șapte ani pentru a efectua traiectoria complicată necesară pentru a intercepta planeta Mercur. Asta în ciuda faptului că, din punct de vedere tehnic, Mercur ar putea fi considerată cel mai apropiat vecin planetar al nostru.



Chiar și fără pasageri umani, o astfel de misiune ar fi o provocare. Însă, trimiterea unei sonde pe Mercur ne-ar putea ajuta să îi aflăm secretele și să elucidăm misterele cel mai mici planete din Sistemul Solar.