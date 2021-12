Ministerul Sănătății: „În Republica Moldova nu a fost înregistrată nicio probă care ar demonstra prezența variantei Omicron”

În cadrul conferinței de presă din 30 decembrie 2021, Nicolae Jelamschi, șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, a menționat că în rezultatul analizelor în Republica Moldova nu a fost înregistrată nicio probă care ar demonstra prezența variantei Omicron.



Cele 16 probe supuse secvențierii au fost colectate în perioada 15-27 decembrie. Astfel, potrivit directorului ANSP, în rezultat, probele au demonstrat prezența variantei Delta.



„Există câteva metodologii de selectare a probelor pentru secvențiere. Am încercat să mergem pe două metode. Am combinat situația epidemiologică cu probele pozitive care ar putea fi secvențiate. Am examinat și regiunile limitrofe cu România și Ucraina (ex. Ocnița, Ungheni). La moment putem spune că probele efectuate sunt reprezentative”, a subliniat Nicolae Jelamschi.



Pe parcursul anului 2021, în Moldova au fost confirmate 375 528 de cazuri de infectare cu COVID-19. În prezent sunt active aproape 4 000 de cazuri. Potrivit lui Jelamschi, Republica Moldova este asigurată cu vaccin până în perioada august-septembrie 2022.