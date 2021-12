Câţi bani vor scoate moldovenii din buzunar pentru masa de Revelion

Noaptea de Revelion este un prilej de sărbătoare alături de cei dragi. Atmosfera de familie, urările calde şi mirosul de brad contribuie la crearea unei seri perfecte. Dar pentru ca petrecerea să fie cu adevărat reuşită, masa festivă de asemenea contează. Cât ar trebui să scoată din buzunar un moldovean, aflaţi din reportajul de la Mesager.





„Revelionul este o sărbătoare mult aşteptată de fiecare dintre noi. Iar de pe masa moldovenilor nu lipseşte salata Olivie, friptura, bucatele din peşte, fructele, vinul spumant, precum şi dulciurile. Ne-am propus să vedem cât ne va costa un asemenea meniu”, a relatat Marina Dolghieri, reporteră Moldova 1.



Pentru salata Olivie, avem nevoie de ouă, morcovi, cartofi, salam, castraveţi muraţi, mazăre conservată, dar şi maioneză. Iar pentru friptură, avem nevoie de carne, ceapă şi usturoi. Mulţi moldoveni optează pentru bucatele din peşte .



Nelipsite de pe masa de sărbătoare sunt legumele. De asemenea, am ales un vin spumant, din fructe am optat pentru portocale, banane şi ananas, iar din dulciuri am ales un tort. Pentru toate aceste produse vom achita în jur de 600 de lei.