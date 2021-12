În preajma sărbătorilor, moldovenii de acasă fac schimb de daruri cu cei din diasporă

În perioada sărbătorilor de iarnă, punctele de primire şi predare a coletelor din străinătate lucrează la capacitate maximă. Pe lângă dulciuri şi produse cosmetice, moldovenii mai primesc electrocasnice sau mobilă. Înapoi, microbuzele pleacă la fel încărcate cu bunătăţi care nu pot fi găsite în străinătate. Plăcinte, salam, murături sau brânză de oi ajung în Italia, Franţa, Elveţia, sau Marea Britanie, relatează Mesager.







Pe aceasta femeie am întâlnit-o la uşa unei companii care aduce colete de peste hotare. Ea spune că soţul său munceşte de mai mulţi ani în Marea Britanie şi la fiecare sărbătoare transmite familiei daruri.



„ Dulciuri bineînţeles, ce a putut şi ce a socotit că noua ne place a trimis. Ne pare rău că nu va fi şi el cu noi la masa de sărbători, dar oricum prin darurile ce le-a trimis o să-i simţim prezenta”, a spus femeia.



Iar acest bărbat are ambele fiice şi nepoţii stabiliţi în Franţa. El îşi stăpânea cu greu lacrimile spunând că regretă că în acest an nu a reuşit să facă schimb de daruri.



„Nu ştiu încă ce este în colet, trebuie să despachetăm, dulciuri de la Paris. Noi tot am vrut să trimitem, dar nu putem pentru că pleacă după Anul Nou. Copiii nu au venit practic doi ani”, a spus bărbatul.



În aceste zile, darurile vin de peste hotare nu doar de la rude.



„ Am primit un cadou de la prieteni pentru copii, pentru noi, pentru familie ei nu pot sa vina din păcate, că acum e pandemie”;



„ Nu cunoaştem, e un cadou de la cumătru pentru feciorul meu, de ziua de naştere”, spun oamenii.



Reprezentanţii companiilor de transport spun că în perioada sărbătorilor duc şi aduc cele mai multe colete.



„Ca să facă familia să fie fericită trimit daruri, de îmbrăcat, de încălţat, asta e ceea ce mai mult se trimite. Totodată moldovenii noştri trimit băuturi - o sticlă, două de vin, dulciuri, ceva de casă”, a relatat Vadim Chirtoacă, reprezentant companie.



Preţul pentru transportarea coletelor din străinătate şi invers, din Republica Moldova în ţări străine, variază între un euro şi doi euro pentru un kilogram.