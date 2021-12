Ce spun astrele azi, 30 decembrie

Berbec

Planificarea bugetului familiei sau a celui din sfera profesionala reprezinta temele principale de astazi. Totodată poți achita facturi, taxe, impozite sau servicii personale. Este bine sa analizezi bine lucrurile inainte de a face investitii majore cu efecte pe termen lung. Exista oameni in preajma ta care te pot sfătui de bine vizavi de segmentul financiar.



Taur

Relația cu partenerul de viață este tensionată si are nevoie de modificari, fie ale statutului social, fie ale programului comun. Datorită unor îndatoriri profesionale este posibil să neglijezi serios această relatie, astfel ca discutiile aprinse, acuzele chiar si ultimatumurile pot fi prezente. Se recomanda prudenta si discernământ in toate.



Gemeni

Se pare că te afunzi în treburile de rutina fie ale casei, fie ale locului de munca. Alege-le pe cele prioritare si usoare, deoarece organismul tau este obosit si are nevoie de ingrijiri speciale. Consultatiile si analizele medicale sunt teme de luat in calcul. Pe de alta parte, o discutie cu cineva de încredere te poate revigora, dar iti poate oferi si informatii prețioase.



Rac

Relatiile sentimentale te provoaca mult astazi. Nemultumirile vizeaza bugetul si programul comun. Pe de alta parte, ar fi bine să fii deschis la sugestiile si dorintele celor dragi. Este timpul să lași conservatorismul deoparte si sa accepti si alte fațete ale realitatii. Faptul ca ceilalti iti ofera prea putina afectiune sau atentie nu inseamna ca te apreciaza mai putin.



Leu

Se întrezăresc activitati de anvergură in spatiul domestic. Discutiile cu membrii familiei vizeaza, pe de o parte, reparatiile si reamenajarile necesare casei. Insa, pe de alta parte, se vor aduce in prima plan si planurile pentru sărbatorile sezonului rece. Posibil ca datorita unor responsabilitati profesionale sa te implici ceva mai putin in segmentul familial.



Fecioara

Se întrezăresc dialoguri si intalniri cu prietenii si cu neamurile apropiate. Schimbul de informatii vehiculat astazi in preajma ta va fi benefic pentru toată lumea si mai ales va avea efecte pe termen lung. Profita de forta celor aflate si gandeste-te, pe indelete, la planurile tale de viitor. In mod special, segmentul profesional beneficiaza de pe urma zilei de astazi.



Balanta

Veniturile tale cresc astazi destul de mult. Pe de o parte, este posibil sa iei salariul, o prima sau cei dragi iti pot oferi cadouri si favoruri substanțiale. Insă, pe de altă parte, sunt sanse bune de a descoperi variante noi de castig dintr-o activitate profesionala. Ai incredere in intuitia ta si stai de vorba cu tine însuți, dar si cu cei care iti pot oferi sfaturi viabile.



Scorpion

Este o zi minunata pentru tine, chiar daca domină stări de spirit oscilante. Sunt momente favorabile pentru a te debarasa de relatii si situatii care si-au epuizat experientele pentru tine. In paralel, foarte usor poti trasa noi planuri de viitor, cu o luciditate si o forta de care arareori dispui. Dupa-amiaza, relaxeaza-te la cumparaturi sau lectureaza o carte amuzanta.



Sagetator

Ziua te predispune la meditatii interioare, reflectii asupra vietii tale si la o mare dorinta de a evada in lumi paralele. Mentalul iti este agitat, astfel ca ar fi bine să eviți subiectele solicitanate si relatiile care te obosesc. Sunt posibile discutii aprinse cu neamurile si pretenii apropiati, pe tema sanatatii tale. Fii prudent, odihneste-te si respecta sfaturile specialistilor in sanatate.



Capricorn

Prietenii te provoaca mult astazi. Insa si unele persoane din mediul profesional in care activezi vor dori multe de la tine. Faptul ca aceste persoane te solicita frecvent este posibil sa reactionezi destul de vehement. Controleaza-ti starile de spirit si alege-ti cuvintele cu grija. Pe undeva, remarcile unora vizavi de tine au un sambure de adevar.



Varsator

Esti foarte solicitat in plan socio-profesional, astfel ca ar fi bine sa te pregătești minuțios pentru discutii cu sefii, sedinte programate in graba sau intalniri cu diverse oficialități. Ai carismă, forță in cuvinte si o prezenta de spirit care vor fi remarcate si apreciate de toata lumea. Evita sa fortezi nota sau sa te aventurezi pe terenuri putin cunoscute.



Pesti

Schimbările tale de dispoziție se datorează multitudinii de informatii care vor veni astăzi spre tine intr-un ritm alert. Posibil ca planurile de calatorie sau de studii sa fie zădărnicite de factori greu de inteles si depistat acum. Ar fi bine sa te adaptezi noilor situatii ivite și să aștepți alte momente favorabile pentru realizarea dorințelor tale.