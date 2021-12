Câte zile de odihnă vor avea moldovenii în 2022. Lista sărbătorilor și a zilelor libere din următorul an

Anul 2022 este un an obișnuit care va avea 365 de zile. Din numărul total de zile, bugetarii vor avea 104 zile libere, întrucât acestea sunt zile de sâmbătă și duminică. Respectiv, am putea spune că ne rămân încă 261 de zile lucrătoare, dar să nu uităm de sărbătorile oficiale pentru care în Republica Moldova bugetarii tot primesc zile libere.



Conform legislației, în Moldova sunt 12 sărbători oficiale pentru care bugetarii primesc zile libere. În anul 2021, șase dintre aceste sărbători coincid cu zilele de weekend, astfel în plus la cele 104 zile libere se mai adaugă doar șase zile și, într-un final, reiese că moldovenii vor avea în anul următor 110 zile de odihnă și 255 de zile lucrătoare. Reamintim că în afară de aceste zile, fiecare cetățean al Republicii Moldova are dreptul la un concediu de 28 de zile anual.



Lista sărbătorilor și a zilelor libere din anul 2022:

# 1 ianuarie – Anul Nou (sâmbătă);

# 7 ianuarie – Crăciunul pe stil vechi (vineri);

# 8 ianuarie – Crăciunul pe stil vechi (sâmbătă);

# 8 martie – Ziua Internațională a femeii (marți);

# 24 aprilie – Prima zi de Paște (duminică);

# 25 aprilie – A doua zi de Paște (luni);

# 1 mai – Ziua Muncii (duminică);

# 2 mai – Paștele Blajinilor (luni);

# 9 mai – Ziua Europei și Ziua Comemorării victimelor celui de-Al Doilea Război Mondial (luni);

# 27 august – Ziua Independenței (sâmbătă);

# 31 august – Ziua Națională „Limba Noastră” (miercuri);

# 25 decembrie – Nașterea Domnului – Crăciunul pe stil nou (duminică).



Guvernul Republicii Moldova poate efectua anumite schimbări privind zilele libere pentru anul viitor (de obicei, se oferă zile adiționale libere, care ulterior sunt recuperate în zilele de sâmbătă). Însă, până la momentul de față, nu a fost emisă nicio hotărâre în acest sens.