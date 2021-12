Alimente sănătoase pentru buna funcționare a organismului

Pe lîngă stilul de viață activ și lipsa exceselor de orice fel, o dietă bazată pe alimente sănătoase contribuie din plin la buna funcționare a organismului.

Iată o listă cu alimente sănătoase pentru ochi, alcătuită de nutritioniștii germani, transmite sfatulparintilor.ro



Castanul salbatic calmeaza senzatia de usturime si iritatiile datorita substantelor sale active.



Arnica – uleiul esential de arnica calmeaza inflamatiile oculare.



Mesteacanul alb intareste imunitatea ochilor deoarece contine vitamina C, potasiu si calciu.



Limba de miel reduce inflamarea vaselor conjunctivale datorita Rostopasca este extraordinar de eficienta impotriva virusurilor si mai ales pentru ochii uscati.



Gutuia este buna pentru alergii si febra fanului deoarece contine pectine si calciu.



Iarba de silur (Euphrasia Officinalis) calmeaza ochii persoanelor ce isi petrec foarte mult timp in fata computerului.



Grasimea de gaina face minuni aplicata ca unguent pe ochi impreuna cu iarba de silur.



Strugurii ajuta cu precadere ochiul in timpul vederii nocturne.



Patlagina – taninurile pe care le contine trateaza infectiile oculare.



Capsuna ajuta ochii in timpul vederii nocturne.



Centarium Minus – tinctura obtinuta din aceasta planta vindeca afectiunile oculare.



Ananasul relaxeaza ochii obositi din cauza calculatorului, datorita enzimele continute.



Rozmarinul purifica ochii si protejeaza vasele de sange oculare.