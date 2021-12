Roșiile conservate, leac miraculos contra atacului de cord

Toata lumea a auzit cat de bune sunt rosiile pentru sanatatea noastra. Dar care este atitudinea noastra fata de rosiile prelucrate in piureuri, sosuri, sucuri si conserve?



Se pare ca, chiar si rosiile conservate nu trebuie sa fie subestimate. Potrivit oamenilor de stiinta, beneficiile de sanatate ale rosiilor cresc chiar si atunci cand ele sunt conservate, transmite incomemagazine.ro



Rosiile sunt o sursa de mai multe substante din plante. Atunci cand sunt pregatite sub forma de conserve, continutul de vitamina C scade, dar in schimb, raman toate substantele vegetale. In plus, absorbtia lor de catre organism este chiar mai usoara.



Printre substantele continute in rosii este licopenul. Acesta este cunoscut pentru acțiunea sa antioxidanta puternica si capacitatea sa de a preveni oboseala, anxietatea, depresia si o serie de boli. Licopenul imbunatateste activitatea genelor si normalizeaza hormonii si de asemenea intareste imunitate. Cu toate acestea, nu este surprinzator faptul ca consumul de conserve de rosii prelungeste viata si imbunatateste sanatatea. Potrivit expertilor, conservele de rosii influenteaza chiar si infertilitatea si previne atacul de cord. Flavonoidele si carotenoidele din rosii ajuta inima, consolideaza vasele de sange si imbunatateste aspectul pielii.



Rosiile contin melatonina care intareste sistemul imunitar si imbunatateste calitatea somnului. Aceasta ajuta la mentinerea echilibrului corpului uman. Conservele de rosii sunt o sursa de zinc.