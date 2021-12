Iată 10 tradiții de Crăciun neobișnuite care par să ocolească cadourile tipice, cina de sărbători și copacul împodobit și merg spre ceva mult mai unic.



Crăciunul este o sărbătoare tradițională celebrată în întreaga lume.



Reuniunea de familie, sărbătoarea masivă de Crăciun cu sarmale, salată de beouf și cozonac și momentul plin de nerăbdare când cadourile sunt deschise la poalele copacului… Însă tradițiile variază foarte mult în funcție de țară, scrie ListVerse.



10. În Cehia, dragostea e după ușă



Dacă ne-am întâlni sufletul pereche în perioada sărbătorilor? În Cehia, oamenii cred că este posibil și fac tot ce e posibil ca să își crească șansele, conform unui obicei bizar.



O domnișoară trebuie să stea în fața unei uși și să-și arunce un pantof peste umăr. Dacă pantoful cade cu vârful îndreptat spre ușă, femeia se va căsători în anul următor.



Există și alte tradiții de „găsire a iubirii”, printre care Wigilia, cina de Ajunul Crăciunului din Polonia, când se pun paie sub fața de masă.



Dacă cineva trage de sub fața de masă un pai verde înseamnă că se va căsători în curând, iar un pai galben indică încă un an de singurătate.



În Suedia trebuie să-ți verifici risgrynsgröt, un fel de orezu cu lapte ornat cu scorțișoară, căutând migdale. Dacă este în farfuria ta, îți vei găsi dragostea în curând.



Variațiile acestor tradiții de Crăciun neobișnuite sunt sărbătorite în întreaga lume, chiar dacă doar pentru distracție!



9. Familiile dezbrăcate din Estonia



Familiile din Estonia sunt obișnuite să petreacă o perioadă deosebită de relaxare după cina tradițională de Crăciun. Aceștia stau toți nud într-o saună.



Acei estonieni au cu siguranță simțul umorului și au făcut din vizita la saună o tradiție de Crăciun (Joulud), ba chiar o binecuvântare, având în vedere că temperatura medie în decembrie, în Tallinn, este în jur de -5°C.



Familiile își pregătesc casele și le decorează pentru sărbători și apoi, înainte de a merge cu greu prin zăpada nord-europeană până la slujba de la miezul nopții, se duc să se relaxeze puțin în saune.



Ce poate fi mai festiv decât să îți petreci timpul cu familia, nud și transpirat, într-o seară rece de iarnă? Dar nu doar estonienii își petrec timpul astfel; și finlandezii participă la această sărbătoare, la fel ca și alte culturi cu ierni reci și înghețate.



8. Copii obraznici sunt interziși în Țările de Jos



În fiecare an, pe 5 decembrie, Sinterklaas vizitează tinerii din Țările de Jos și le oferă cadouri. Lui i se alătură însoțitorii săi cunoscuți ca Zwarte Pieten pentru distribuție. Aceștia au o listă cu numele tinerilor neascultători, care primesc bucăți de cărbune în loc de cadouri.



Potrivit legendei olandeze, Sinterklaas locuiește în Madrid, poartă o rochie clericală purpurie, o mitră episcopală și are sclavi cunoscuți sub numele de „Zwarte Pieten” (Black Peters).



În ciuda faptului că Zwarte Pieten sunt de culoare pentru că petrec atât de mult timp în coșuri, mulți oameni din Țările de Jos sunt îngrijorați de faptul că sunt prea controversați.



Zwarte Pieten îi pun pe copiii obraznici într-o valiză și îi duc în Spania. Aceasta este un fel de răzbunare pentru perioada în care Țările de Jos erau sub stăpânirea Sfântului Imperiu Roman (între 1518 și 1714).



7. Pisica-monstru din Islanda



Yule, o sărbătoare păgână a solstițiului de iarnă în Islanda, se corelează cu Crăciunul.



La amurg, pisica de Yule (cunoscută și sub numele de Jólakötturinn) dă târcoale, înfometată, prin împrejurimi.



Această pisică este o fiară înspăimântătoare care îi vânează pe oameni. Dar nu pe orice oameni. Singurii care ar trebui să se teamă de pisica Yule sunt cei care nu au reușit să găsească sau să-și facă o ținută nouă pentru sărbătoare.



Încă din Evul Mediu, această pisică a făcut „dreptate” în felul ei. De fapt, pedeapsa a fost atât de terifiantă încât a fost folosită încă din anii 800 pentru a-i intimida pe angajați să-și termine recolta de lână mai repede.



Ca urmare, pisica de Yule i-a motivat să muncească din greu pe cei mai puțin norocoși pentru a garanta că toată lumea va avea ceva nou de îmbrăcat de Crăciun, evitând astfel să fie devorați de o felină îngrozitoare.



Copiii terifiați vor fi astfel foarte cuminți, lăsându-i pe adulți să se concentreze asupra profesiei lor sau riscă repercusiunile ca toată lumea să fie devorată de o pisică uriașă.



Cu toate acestea, această poveste are câteva implicații practice. În Reykjavik, în timpul iernii, temperatura poate ajunge până la -10°C , așa că dacă nu te doboară pisica, o poate face vremea.



6. Campionat de Moși Crăciun în Elveția



Campionatul Mondial anual de Moși Crăciun, sau ClauWau, are loc în satul elvețian Samnaun.



Echipe din întreaga lume costumate ca Moș Crăciun se adună pentru a se angaja în activități sportive, cum ar fi curse de schi, curse în clăpari, curse de sanie și competiții de coacere de turtă dulce… evenimente unice și care permit recunoașterea învingătorilor.



În 2021, 20 de echipe de Moși Crăciun s-au întâlnit în Samnaun, un sat din estul Alpilor. Ei s-au întrecut într-o varietate de categorii, inclusiv concursul de coborâre al lui Moș Crăciun, colectarea și transportul de cadouri de Crăciun și coacerea de turtă dulce pe bază de geografie.



De asemenea, au concurat în talentul de a coborî pe coș, o deprindere obligatorie pentru orice aspirant la titlul de Moș Crăciun. După participarea la toate probele, titlul a fost câștigat de echipa „Teleschmutzlis” din țara gazdă.



5. Festivalul Ridichilor din Mexic



În fiecare an, pe 23 decembrie, în statul mexican Oaxaca are loc un eveniment artistic numit „Noche de Rabanos”.



„Noche de los Rabanos” înseamnă, la propriu, „Noaptea ridichilor”. Mexicanii prezintă în timpul acestui eveniment opere de artă făcute din legume foarte mari tăiate în bucăți și poziționate pentru a forma sculpturi.



Turneul atrage aproximativ 100 de concurenți în fiecare an. Aceasta este o practică de lungă durată care datează din secolul al XVI-lea și este asociată cu istoria colonială a țării.



Începuturile competiției pot fi urmărite încă din momentul în care comercianții din piața de vacanță au încercat să-și facă ridichile mai atrăgătoare sculptându-le. Acest lucru a fost atât de popular încât guvernatorul, Francisco Vasconcelos, a decis să organizeze un concurs oficial în 1897.



De atunci a devenit o tradiție în Oaxaca. Festivalul începe dimineața, când toată lumea poate urmări artiștii lucrând la sculpturile lor, dar trebuie să aștepți până seara pentru a vedea minunățiile finale. Sărbătoarea include, de asemenea, muzică prin oraș, artificii și spectacole de lumini.



4. Păianjenii din Ucraina



Probabil ai auzit de legendele germane ale murăturilor, în care adulții pun o murătură într-un pom de Crăciun, iar primul copil care o localizează primește un cadou bonus.



Dacă ai crezut că asta este neobișnuit și distinct cultural, ar trebui să știi că ucrainenii își împodobesc brazii de Crăciun cu pânze de păianjen.



S-ar putea să te întrebi de ce ar face ucrainenii așa ceva. Păianjenii și pânzele lor sunt considerate norocoase printre ucraineni. Deci, în loc de ghirlande, globuri și stele, au ales pânze de păianjen pentru a-și împodobi bradul de Crăciun, ca o urare de bogăție și noroc pentru anul următor. Practica amintește de folclorul ucrainean de Crăciun de mult uitat.



Unul dintre mituri spune așa: deoarece o văduvă săracă nu avea bani să împodobească copacul, păianjenii au folosit lacrimile copiilor ei pentru a construi pânze minunate pentru a decora copacul în timpul nopții. Averea familiei s-a mărit a doua zi și au trăit în opulență.



3. Elfi în mișcare în SUA



Creată de o mamă și de cele două fiice ale ei dintr-o tradiție de familie, cartea „Elf on a Shelf” nu este una cufundată în ani de ritualuri ca alte tradiții de pe această listă.



Începută pentru prima dată în Georgia, practica a câștigat în scurt timp popularitate în SUA. Cu cartea „Elf on a Shelf” și „Scout Elf”, părinții pot fi siguri că copiii lor vor fi ascultători. Dacă nu o fac, spiridușul îl va anunța pe Moș Crăciun când se întoarce la Polul Nord în fiecare noapte pentru a da raportul.



Presupusa magie vine atunci când „Spiridușul de pe raft” se întoarce și așteaptă într-un loc diferit în fiecare zi, urmărindu-i pe cei mici atunci când sunt obraznici. Cu peste 15 milioane de „Elfi Cercetași” la serviciu, aceștia au devenit destul de creativi în a se ascunde.



O mulțime de povești și videoclipuri arată locurile fermecătoare, amuzante și înspăimântătoare, uneori în poziții și locuri nepotrivite, în care spiridușii se pot așeza.



2. Halloween de Crăciun în Letonia



O tradiție de Crăciun seamănă mai mult cu Halloween-ul în Letonia, așa cum este și în Ucraina.



Letonii încep să se pregătească pentru Crăciun la scurt timp după Noaptea Lumânărilor, o ceremonie de pomenire. Acesta este momentul pentru Kekatas, o procesiune tradițională a măștilor, când letonii își fac măști și merg din ușă în ușă cântând, dansând și jucându-se.



Se spune că casele pe care le vizitează „Procesiunea Măștilor” vor avea parte de noroc. În semn de apreciere, vizitatorii mascați sunt adesea serviți cu mâncare și mici cadouri.



Măștile sunt pentru a se asigura că participanții nu sunt recunoscuți. Ele pot reprezenta animale, oameni sau creaturi mitologice. Pe lângă faptul că aduc noroc, binevoitorii mascați au sarcina de a speria spiritele rele.



1. Excretările din Spania



„Tió de Nadal” este unul dintre cele mai ciudate și mai amuzante obiceiuri de Crăciun din Catalonia.



Caga Tió este versiunea catalană a lui Moș Crăciun, purtând un fes roșu tipic catalan. Copiii din Spania, în special din Catalonia, sunt încântați de „Caga Tió”, care se traduce prin „buștean de caca”.



În realitate, Caga Tió este un răsfăț tradițional de Crăciun! Este un buștean mic de lemn cu o față zâmbitoare pictată la un capăt, care „excretează” cadourile!



La începutul lunii decembrie, bușteanul este pus lângă foc și acoperit cu o pătură. În fiecare noapte, tinerii îl hrănesc cu ciocolată și nuci în speranța că va crește din ce în ce mai mare. Apoi, de Crăciun, când butucul este îngrășat, își va „elimina” darurile; în esență, cu cât îl hrănești mai mult, cu atât scoate mai multe cadouri.



În mod tradițional, aceste cadouri sunt nuga, dulciuri, jucării mici și bani. Copiii trebuie să aibă grijă de Caga Tió în fiecare zi. De asemenea, aceștia trebuie să fie foarte cuminți, altfel Caga Tió nu va face niciun cadou.



În fiecare zi până la Crăciun, copiii îi oferă bunătăți. Bușteanul trebuie udat, poate primi mici bucăți de bomboane și trebuie ținut acoperit cu o pătură pentru a-l feri de frig, conform tradiției.



Când este timpul pentru cadouri, copiii cântă un cântec special și lovesc „butucul de caca” cu bețe pentru a-l încuraja să elimine cadourile.