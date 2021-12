Ce spun astrele azi, 20 decembrie

Berbec

Activitățile gospodaresti iti aduc liniste si relaxare, chiar daca eforturile fizice sunt mari poate pentru unele dintre ele. Dinspre zona socio-profesionala vin tot soiul de provocari, al caror scop este de fapt de a te gandi la schimbarile pe care ar fi bine sa le faci vizavi de relatiile de munca si de pozitia ta in cadrul unui grup de lucru. Dialogurile cu cei dragi sunt binevenite.



Taur

Se întrezăresc conflicte cu persoanele din anturajul apropiat. Mentalul este agitat de tot soiul de gânduri, mai mult sau mai putin plăcute, astfel ca iti este greu sa faci fațădezbaterilor, indiferent de tema sau de interlocutor. Chiar se pot destrama relatii si situatii care totusi trebuie păstrate bine. Tine-ti firea si nu respinge sfaturile, ideile sau propunerile celorlalti. Vorbeste cat mai putin posibil.



Gemeni

Se pare ca astazi vrei sa cheltuiesti bani mai mult pentru nevoile sau mofturile tale, dar ceilalti nu prea te lasă. Probabil ca traversezi o perioada in care cheltuielile comune cu partenerul de viata, rudele, colaboratorii sunt stringente. De asemenea, termenele apropiate de achitare a unor datorii îți creează răsturnări de situatie vizavi de planurile tale financiare. Ocupa-te de priorități și atât!



Rac

Dinspre ceilalti apar tot soiul de situatii provocatoare, care te atrag la prima vedere. Insă, la o a doua vedere, pe măsură ce orele zilei se scurg, constati ca ar fi mai bine, daca te-ai desprinde rapid de unele persoane care îți tot pun bețe in roatele vietii tale. Priveste atent mai ales la partenerul de viata si apoi la colaboratori. Dupa o analiză temeinică a acestor relatii, decide in consecință.



Leu

Ai nevoie de odihnă, poate chiar de îngrijiri medicale. Tentația de a te implica in activitatile cotidiene sau cele profesionale este mare și înșelătoare. La prima vedere ar părea că te descurci, insa pe masura ce trec orele zilei vei constata ca nu e de glumă cu trupul si sanatatea sa. Fii înțelept si odihneste-te, gandeste-te la situatiile fericite din viata ta si alcatuieste în taină planuri noi.



Fecioara

Prietenii te atrag astazi pentru a petrece cât mai mult timp cu ei, insa pentru propriul lor beneficiu. Pe de o parte, vor sa afle cât mai multe despre tine si planurile tale de viitor. Insa, pe de alta parte, au si interese materiale, fie sa la oferi cadouri, fie sa le imprumuti bani sau bunuri. In orice caz, fii prudent si nu te lasa impresionat de exhibitiile acestor persoane. Spre seara, odihneste-te acasa!



Balanta

Sunt posibile răsturnari de situatie in plan profesional, dar si in plan domestic, datorită membrilor familiei. Se pare ca nu-ti găsești locul nici acasa, nici la serviciu si nici in vreo reuniune cu persoane diverse. Linistește-ți gândurile, ocupa-te de prioritati si ai incredere ca vei rezolva totul cu bine. Spre seara, o discutie cu cineva drag iti va oferi o imagine realista vizavi de cele petrecute astazi.



Scorpion

Gandurile iti zboara in locuri indepartate, în țări străine pe care ai dori sa le vizitezi, alaturi de cei dragi. Posibil sa-ti fie tăiat elanul fie de unele probleme de sanatate, fie de indatoririle profesionale pe care la ai la serviciu. Lasa grijile deoparte si viseaza la ceea ce iti doresti. Pe de alta parte, bucură-te de o carte deosebită, vizionează un film bun sau un spectacol de teatru.



Sagetator

Ziua îți aduce aminte de cheltuielile comune cu alții, de achitarea facturilor sau de plata unor datorii vechi către persoana iubita sau către copiii tăi și ai altora. Nemultumirile vizavi de bugetul disponibil sunt mari in aceasta perioada. Deocamdată te poti descurca cu ceea ce ai. Tendinta de a cheltui pe lucruri valoroase este paguboasa, de aceea fii prudent si controleaza-ti reactiile.



Capricorn

Sunt posibile tensiuni in relatiile parteneriale, neplăcerile pornind fie de la mentalitati diferite, fie de la membrii familiei care te solicita mult pentru nevoile lor personale. Farmecul pe care îl degaji in aceasta perioada atrage in preajma ta oameni care vor sa se bucure de el. Altii sunt interesati de secretele strălucirii si fortei tale vitale. Totusi, păzește-te de vorbele prea mari ale unora!



Varsator

Cu toate ca ti-ai propus sa muncesti mult, sa te ocupi de indatoririle tale profesionale si personale, ca prin farmec, planurile tale sunt rasturnate de te miri ce sau te miri cine. Totusi, faptul ca rapid trebuie sa te adaptezi situatiilor ivite este posibil sa te simiti stanjenit. Dar vei putea valorifica mai mult ceea ce se iveste, decat ceea ce vroiai tu initial. Ai grija si de sanatatea ta!



Pesti

Astăzi va trebui să te împarți între persoana iubita si prieteni sau colegi de munca. Tu ar trebui sa te poziționezi undeva la mijloc si sa nu tii partea nici la unii nici la altii. Si totusi, deocamdata cele mai multe si variate neplaceri pot aparea de la si prin prieteni sau prin persoanele din anturajul socio-profesional. Canalizează-ți eforturile spre un hobby sau spre activitati sportive in aer liber.