Un târg al producătorilor autohtoni se desfăşoară în capitală

În acest wekeend mai mulţi producători autohtoni au venit cu fructe de sezon şi obiecte artizanale în Parcul „Alunelul" din sectorul Buiucani al capitalei, unde se desfăşoară Târgul „Crăciun Fest". Scopul evenimentului este de a-i ajuta pe fermieri să îşi promoveze roadele muncii lor. Totuşi, din cauza frigului, cumpărătorii s-au cam lăsat aşteptaţi, relatează Mesager.



Aurel Pîrău a venit din satul Varniţa, raionul Anenii Noi, cu un asotiment variat de brânzeturi. Bărbatul spune că produsele lui sunt solicitate, întrucât, în ziua de azi, brânza vândută în supermarket conţine grăsimi vegetale.



„ Am în vânzare brânzică de capră, brânzică de oaie, caşcaval din lapte de capră. Numai că astăzi este foarte frig. Totul e gustos. Lume puţină şi e foarte frig”, a spus Aurel Pîrău, fermier.



Vedetele iarmarocului au fost salatele marinate şi murăturile. Fermierii dau asigurări că produsele sunt sută la sută naturale.



„ Am venit şi noi la târg să arătăm ce produse putem realiza. Vânăta este foarte solicitată şi cipercuţele tot sunt foarte solicitate, acum ceva mai nou, cum ar fi şi coralele de mare, tot care conţin foarte mult iod”;



„Avem în vânzare condimente naturale, fără sare şi alte adaosuri. Sunt foarte uşor de utilizat, iar mâncarea obţine un gust ca în restaurante”, au spus comercianţii.



Vizitatorii sunt încântaţi să cumpere bunătăţile aduse de producătorii locali.



„ Cumpărăm ceva delicios, să mâncăm şi şă ne bucurăm de produse sănătoase”;



„Am luat mirodenii pentru cartofi, pentru orez, pentru supe, zeme. Poate şi sunt în supermarket, dar aici poţi să vorbeşti direct cu producătorul. Aici ne dau reţete ce şi unde e mai bine de folosit acest produs”;



„ Am făcut cercul, mergem acum iarăşi a doua oară, mergem după caşcaval, mergem după fructe uscate în ciocolată şi ceva o să luăm cu miere, cu seminţe cu tot”, au spus cumpărătorii.



Târgul producătorilor locali „Crăciun Fest" va fi deschis şi duminică.