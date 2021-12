Un cercel unicat din secolul al XI-lea a fost găsit în Scandinavia

Un cercel unicat din aur, găsit de un căutător de metale pe un câmp de lângă Bøvling, Iutlanda de Vest, este un cercel ornat cu email din secolul al XI-lea. Doar 10 sau 12 astfel de exemplare există în întreaga lume, iar acesta este primul descoperit vreodată în Scandinavia.



Cercelul în formă de semilună este susținut de o placă de aur în formă de semilună încadrată cu o margine aurie de mărgele decorată cu bucle de aur.



Piesa este realizată din email cloisonné în nuanțe de violet, verde și albastru și este împărțită de fire de aur pentru a forma designul stilizat ce amintește de două păsări aflate de o parte și de alta a unui copac. Acesta simbolizează motivul arborelui vieții.



Acest tip de design de cercei a fost găsit în Egipt, Siria, Bizanț și Rusia. Acest exemplu este probabil de origine egipteană, scrie The History Blog.



Singurul obiect din Danemarca asemănător cu acest cercel unicat este o cruce



Singurul alt obiect din aur și smalț cloisonné din Danemarca din secolul al XI-lea sau al XII-lea care se poate compara cu această piesă în ceea ce privește măiestria este excepționala Cruce Dagmar, care a fost găsită într-un mormânt regal sub biserica Sf. Bendt din Ringsted.



Crucea Dagmar este mult mai elaborată, o relicvă de origine bizantină, dar ca și cercelul, ar fi fost inaccesabilă oricui din Danemarca vikingă ca bun comercial, chiar dacă și-ar fi putut permite cheltuielile astronomice. Acestea trebuiau să fi fost cadouri de la demnitari străini extrem de bogați, poate chiar de la împăratul bizantin.



Asta face prezența cercelului într-un câmp Bøvling și mai misterioasă. Nu a fost găsit într-un mormânt regal. Nu există nici măcar așezări vikinge cunoscute în jurul Bøvling, darămite morminte regale.



O speculație pe această temă din partea curatorului Muzeului Național al Danemarcei, Peter Pentz, este: „O explicație poate fi că mulți vikingi au intrat în serviciul de război pentru împăratul bizantin, care avea o gardă de corp formată din războinici din Scandinavia”.



„Deci este de imaginat că cercelul a fost dat personal de împărat unui viking”



„Știm din saga islandeză că mercenarii veneau acasă din Orient cu mătase și arme și se mai spune că împăratul a donat ocazional daruri frumoase gărzii de corp. Deci este de imaginat că cercelul a fost dat personal de împărat unui viking de încredere din garda de corp. Și apoi trebuie să fi fost pierdut în circumstanțe necunoscute în Danemarca”, spune Peter Pentz.



O altă posibilitate este, de asemenea, ca un pelerin să fi adus acasă bijuteriile. Ar putea fi, de exemplu, regele Erik Ejegod, care a călătorit la Ierusalim împreună cu soția sa Bodil. Regele însuși a murit în călătorie.



Cercelul a fost expus la expoziția The Raid a Muzeului Național, care combină obiecte prețioase din epoca vikingă cu o recreare cinematografică a raidurilor care au adunat atât de mult din acea comoară.