Ce spun astrele azi, 15 decembrie

Berbec

O zi a extravagantelor pentru Berbeci. Excesele la care sunt predispusi astazi acesti nativi sunt de natura financiara. Cheltuieli neprevazute sau sub impulsul momentului pot sa le goleasca portofelul, buzunarul si contul. Sunt predispusi la gesturi necugetate, asa ca mesajul pentru Berbeci este: cumpatare, cumpatare, de trei ori cumpatare. In concluzie, nu prea e o zi buna pentru cautat cadouri de Sarbatori. Berbecii fie nu gasesc ce intentionau si pluseaza, fie fac alegeri neinspirate si nejustificat de scumpe.



Taur

Cu Luna in zodia lor, Taurii pot fi astazi deschisi, volubili si gata sa vorbeasca chiar daca nu ii asculta nimeni. Taurii simt nevoia sa se manifeste, sa isi exprime gandurile si sentimentele. Intentiile lor sunt bune, numai ca nu prea au parte de receptivitate. Ceilalti fie nu au timp, fie nu sunt dispusi sa le acorde atentia de care au nevoie. Taurii trebuie sa incerce sa fie astazi mai rezervati si mai obiectivi. Daca vor sa ceara favoruri sau sa obtina promisiuni, ar fi bine sa mai amane putin. Vorbele mieroase ale Taurilor pot primi replica: “Lasa, lasa, de data asta nu-ti merge!”.



Gemeni

Gemenii ar putea sa aiba astazi un nod in gat, la propriu, ori o senzatie de disconfort fizic, probleme cu inghititul, dureri cervicale sau chiar senzatie de sufocare din cauza tiroidei. Aceste manifestari se pot declansa pe fond de stres la locul de munca. In acest domeniu, lucrurile par sa scape usor de sub control, relatiile se pot deteriora, neintelegerile se pot isca din senin. Gemenii ar fi bine sa-si pastreze astazi calmul, sa nu provoace conflicte si sa nici nu raspunda la provocari.



Rac

Racii isi pot da astazi peste cap niste planuri. Undeva aveau de mers si in alta parte trebuie sa ajunga. Cu cineva trebuia sa se intalneasca si sunt retinuti cu alte treburi. Este o zi a reorganizarii pentru Raci. O amanare ii poate sacai, insa acesti nativi trebuie sa aiba incredere ca Universul lucreaza. In curand, isi vor da seama ca tot raul este, de fapt, spre binele lor. Racii ar trebui sa mearga pe mana unor persoane dragi si vor vedea ca lucrurile se aranjeaza numai bine.



Leu

Leii nu prea pot sa impace astazi si capra si varza. Leii pot resimti lipsa timpului sau isi pot da seama ca nu s-au organizat cum trebuie. Ei au impresia ca toata lumea trage de ei din toarte partile. Familia asteapta ceva de la ei, sa rezolve anumite probleme, insa viata profesionala nu le prea permite. Asadar, ziua de azi poate fi pentru Lei o cursa contratimp, in care ei alearga sa puna la punct sarcini de srerviciu, in timp ce mintea le sta numai la necesitatile si obligatiile domestice.



Fecioara

Fecioarele pot sa treaca astazi peste mandrie si sa recunoasca unde au gresit. Daca, in anumite privinte, Fecioarele au considerat ca sunt infailibile, s-ar putea ca realitatea sa nu le dea astazi dreptate. De aceea, Fecioarele pot sa constate ca, oricat de specialiste ar fi intr-un domeniu de activitate sau in cunoasterea oamenilor, mereu mai este cate ceva de invatat. Iar acesti nativi pot sa renunte la atitudini si opinii carora se pare ca le-a expirat termenul de valabilitate. Fecioarele pot invata astazi sa fie flexibile si sa treaca peste niste prejudecati.



Balanta

Balantele pot sa isi revizuiasca astazi asteptarile. Acesti nativi pot fi pusi in fata unor situatii asupra carora nu au niciun control. Fie li se retrage un sprijin, fie sunt instiintati ca vor primi mai putini bani decat se asteptau, fie cineva nu se tine de o promisiune, fie intarzie o plata. Poate fi o zi in care Balantele sa inteleaga ce inseamna sa-ti taie cineva craca de sub picioare. In acest context, Balantele trebuie sa gaseasca noi solutii de finantare sau noi oameni pe care sa conteze. E un moment bun pentru reinnoirea planurilor si a relatiilor.



Scorpion

Scorpionilor parca nu le iese ceea ce si-ar fi dorit. Partenerul de viata nu prea e pe aceeasi lungime de unda cu ei, asociatii si colaboratorii fie nu ii inteleg, fie au planuri care nu coicid cu ale lor. E o zi care le testeaza Scorpionilor tactul si capacitatea de cooperare. Daca reusesc sa-si tina in frau temperamentul, ei se vor face ascultati si ii vor imbuna pe ceilalti. Dar daca vor da ordine si vor incerca sa obtina ceva cu forta, atunci sa stie ca au apucat pe un drum gresit.



Sagetator

Sagetatorii pot intampina astazi opozitie la locul de munca. Poate fi pentru ei o zi a revelatiilor, prilejuite de deconspirarea unor dusmani ascunsi. Sagetatorii ar putea ramane uimiti sa constate ca o femeie in care aveau incredere sau pe care nici macar nu o suspectau de intentii negative, unelteste impotriva lor. Partea pozitiva este ca, de azi, Sagetatorii vor putea sa-si dea mai bine seama cu cine au de a face in anturajul profesional. Prin urmare, dezamagirea de acum ii poate face sa se pazeasca pe viitor.



Capricorn

Ziua de azi ii poate pune pe Capricorni in fata consecintelor comportamentului lor din ultima vreme. Capricornii vor sa se impace cu iubitul, iubita, copiii, cineva drag, poate chiar cu ei insisi, numai ca nu le prea e chiar asa de usor. Chiar daca isi inving orgoliul si isi cer scuze, Capricornii s-ar putea sa nu mai induplece pe nimeni. De aceea, ar fi bine sa se retraga, sa stea cuminiti in banca lor si sa-i lase pe cei pe care i-au suparat sa-si linga singuri ranile. Poate fi pentru Capricorni o zi a smereniei, in care sa cosntientizeze unde au sarit calul.



Varsator

Varsatorii s-ar putea sa nu-si mai vada astazi capul de griji. Parca toate vin asupra lor dintr-o lovitura, iar ei simt ca nu mai fac fata. In acest context, ei trebuie sa-si stabileasca niste prioritati. Iar astazi, familia pare a fi pe primul loc. Varsatorii trebuie sa se asigure ca familia e bine, ca cei de acasa au tot ce le trebuie, pentru ca ei sa-si poata vedea de obligatiile sociale si profesionale. E de asteptat ca Varsatorii sa faca astazi diverse servicii, comisioane sau cumparaturi care sa acopere niste nevoi casnice. Mare grija la cheltuieli!



Pesti

Pestii pot avea astazi o zi cu dus si intors, la propriu. Parca drumurile li se infunda. De exemplu, pleaca de acasa si ajung in alta parte, pleaca undeva fara actele de care aveau nevoie sau trebuie sa bata drumul inapoi pentru ca, pur si simplu, isi dau seama ca nu numai ca nu au incuiat, dar au lasat si cheile in usa. E o zi in care Pestii sunt cat se poate de distrati, asa ca ar trebui sa amane calatoriile importante. Cu atat mai putin este recomandata ziua pentru semnari de acte sau contracte. Pestii au de luptat cu starea de agitatie si cu rasturnarile de situatie.