Сe nu stiați despre ceai

Ştiaţi că prima ceaşcă de ceai a fost băută întîmplător? Conform tradiției chineze, în anul 2737 î.Hr. împăratul chinez Shen-Nung, ședea sub un copac cînd sluga i-a dat o cană cu apă fierbinte. Cîteva frunze dintr-un copac au căzut în apă şi împăratul a decis să încerce băutură. Copacul era o plantă sălbatică cunoscută sub numele de Camellia chinezească (Camellia sinensis).



Astăzi, oamenii beau cu plăcere diverse soiuri de ceai negru, verde, alb și alte tipuri de ceai din diferite părţi ale lumii, dar nu toată lumea înţelege diferenţa dintre ele, scrie voices.yahoo.com.



Ceaiul negru - este unul dintre cele mai populare soiuri de ceai. Acesta este cultivat pe plantaţiile din Africa, India, Sri Lanka şi Indonezia. Acest ceai cu nivelul mai ridicat de cofeină, comparativ cu alte tipuri de ceai. Dacă este infuzat, ca de obicei, poate ajuta la dureri de cap, scăderea tensiunii arteriale, prevenirea arterosclerozei și boala Parkinson.



Ceaiul verde

Ceaiul verde are o serie de proprietăţi utile, inclusiv protecţia împotriva anumitor tipuri de cancer, contribuie la pierderea în greutate, scăderea colesterolului, întărirea sistemului imunitar şi multe altele.



Ceai Oolong

Oolong nu este atît de răspîndit ca ceaiul negru şi verde. El nu ține nici de ceaiul negru, nici verde, pentru că este parţial fermentat. Nu e de mirare că acest ceai este considerat unul dintre cele mai bune din lume. Proprietăţile benefice ale ceaiului Oolong se dublează, deoarece combină avantajele ceaiului negru și verde. Aceasta luptă împotriva radicalilor liberi, care contribuie la îmbătrînire, ajută la eczeme și diabet, si luptă cu stresul.



Ceaiul alb

Ceaiul alb are o aromă ușoară şi este cel mai puţin prelucrat. Potrivit unor studii, ceaiul alb este mai eficient decît cel verde în lupta împotriva bacteriilor şi poate inhiba dezvoltarea infecţiilor stafilococice şi streptococice. Ceaiul alb este bun fie cald, fie rece.