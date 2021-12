Zeci de mii de brazi vor fi scoşi la vânzare de Moldsilva

A rămas mai puţin de o lună până la Revelion, iar brazii din pepinierele de la Agenţia Moldsilva sunt pregătiţi pentru a fi scoşi în vânzare. În acest an vor fi comercializaţi peste 50 de mii de brazi, dintre care opt mii sunt pini. Astfel, doritorii vor putea să aleagă singuri direct din pepiniere un Pom de Crăciun. Mai nou, la plantaţii se vând şi molizi cu tot cu rădăcini, relatează Mesager.







În ocolul silvic Scoreni din raionul Străşeni cresc peste 16 mii de pomi de Crăciun. Cel mai înalt molid are cinci metri.



„Sunt deja patru sau cinci consumatori care an de an procură care 100, care 200 sau 300. Ei comercializează la piaţă. Şi în particular avem persoane care se apropie, la fel, de la pepiniera noastră”, spune Sergiu Chihai, inginer-şef în silvicultură.



Înălţimea pomilor de Crăciun variază de la jumătate de metru până la 25 de metri. Însă la ocolul silvic Scoreni cel mai înalt molid este un brad care măsoară cinci metri. De asemenea, în vânzare vor fi molizi cu rădăcina protejată, iar preţul lor porneşte de la 300 de lei şi au o lungime de un metru.



„Are loc comercializarea pomilor de Crăciun cu val de pământ la rădăcină. Prin metoda asta asigurăm continuitate sau viaţa pomului respectiv, îl folosim la sărbători asigurându-i condiţii bune. Puţin irigat, după asta este replantat în spaţii verzi”, explică Sergiu Chihai.



Potrivit responsabililor, molizii vor fi scoşi la vânzare mai aproape de Crăciun, îndată ce vor primi autorizaţie pentru tăierea acestora.



Oamenii intervievaţi spun că preferă brazii naturali pentru mirosul care creează atmosfera de sărbătoare, dar unii susţin că preferă molizii cu rădăcini sau procură doar ramuri pentru decorare.



Responsabilii de la Moldsilva susţin că în perioada următoare vor fi organizate verificări pentru a preveni tăierea ilicită a molizilor.



Anul trecut, în pepinierele din ţară, preţul unui metru de brad era de 36 de lei, notează TRM.MD.