Ce spun astrele azi, 11 decembrie

Berbec

Sfarsitul acestei saptamani foloseste-l pentru odihna, relaxare, discutii amicale cu cei dragi si de încredere. Sanatatea este vulnerabila si este posibil sa se evidentieze afectiuni mai vechi sau mai noi. Dezbaterile contradictorii îți dăunează, de aceea evită-le pe cat posibil. Sunt momente prielnice pentru a-ti revizui filozofia de viata si pentru a-ti rescrie unele planuri profesionale.



Taur

A te întâlni sau a discuta cu prietenii la finalul acestei saptamani este o idee bună, numai cu conditia să-ți păstrezi calmul. Unii te vor solicita prea mult pentru problemele lor, iar altii te vor iscodi din dorința bine masacată de a-ți afla planurile si intențiile de viitor. Fii echidistant fata de toată lumea si vorbeste strictul necesar. Rezerva momente linistite doar pentru propriul tau suflet.



Gemeni

Se pare că vei fi înconjurat de multa lume la sfarsitul acestei saptamani. Pe de o parte, membrii familiei, rudele te vor solicita destul mult pentru a le ajuta în rezolvarea problemelor personale. Insă, pe de altă parte, dinspre segmentul profesional pot apărea provocari importante, de tipul reuniuni cu parteneri profesionali la care vei fi invitat, cu surle si trambițe, sa participi. Pastrează un echilibru in toate.



Rac

Esti foarte dependent de ceilalti la finalul acestei saptamani. Datorita mentalitatilor diferite pot aparea discutii aprinse pe teme profesionale, dar si in plan familial exista dezbateri serioase pe teme de sanatate. Fii prudent si nu te lasa complet pe mâna altora, dar nici nu folosi extrema cealalta de a nu asculta chiar pe nimeni. Foloseste aceste zile libere pentru a te odihni si pentru a-ți rafina sufletul.



Leu

In acest weekend ar fi bine să te gândești serios la bugetul comun cu partenerul de viata, cu neamurile sau cu partenerii profesionali. Pentru că veniturile tale sunt râvnite de ceilalti si aceștia se bazeaza mai mult pe tine pentru a plati si cheltuielile lor, tu evită să le prezinți conținutul real al vistieriei tale personale. Posibil să fi crescut numarul cheltuielilor comune, astfel ca este dificil sa rezolvi numai tu totul.



Fecioara

Partenerul de viata sau colaboratorii iti vor propune la sfarsitul acestei saptamani diverse activitati mai mult sau mai putin placute. Sustine-ti punctele de vedere si implica-te numai in chestiuni care au un folos real pentru tine. Cel mai bine se pare ca iti este acasa, in mediul familial cunoscut. Totusi este bine sa accepti invitatiile de a iesi in lume sau invita tu, la tine acasa, prieteni dragi.



Balanta

Te preocupa indatoririle cotidiene, dar si cele profesionale au nevoie de aportul tau substantial la finalul acestei saptamani. Fii prudent si alege cu grija ce faci sau ce lucrezi, pentru ca oboseala isi va spune cuvantul. Ai nevoie de odihna si chiar de ingrijiri de specialitate pentru a imbunatati starea generala a organismului. Duminica, provocarile celorlalti te vor pune pe ganduri. Renunta la relatiile si situatiile nepotrivite!



Scorpion

Activitatile desfasurate impreuna cu copiii, persoana iubita sau prietenii sunt cele mai potrivite in acest weekend. Cu toate ca este posibil sa întâmpini multa rezistenta din partea lor, deoarece isi doresc cu totul altceva decat propui tu, ai sanse să-i îndupleci pana la urma si sa accepte propunerile tale. Insă, tine cont si de ale lor. Evita excesele, cheltuielile nefondate si discutiile prea serioase.



Sagetator

Treburile gospodăriei reprezintă o prioritate la finalul acestei saptamani. Sunt posibile discutii aprinse cu membrii familiei, pe motivul ca tu vrei sa fie facute lucrurile intr-un anume fel, iar ceilalti vor cu totul altfel. Ar fi bine să ții cont si de sfaturile celor dragi, mai ales daca conviețuiești cu ei in aceeasi casa. Duminica este rost de distractii. Activitatile specifice unui hobby sunt o alta tema potrivita.



Capricorn

Dialogurile cu ceilalti sunt frecvente la finalul acestei saptamani, lucru care te poate obosi mult. Afli multe informatii deosebite atat despre persoanele din anturajul apropiat, cat si despre modul in care îți poți îmbunătăți stilul de viata si sanatatea. Fii prudent si selecteaza totul, pentru ca sunt si aspecte care nu te privesc sau care sunt spuse doar ca sa te destabilizeze emotional. Duminica, odihneste-te acasa, printre cei dragi.



Varsator

Sambata se întrezăresc cumparaturi pentru nevoile personale, dar te poti orienta si spre a face cadouri unor prieteni apropiati. Nemultumirile legate de bugetul disponibil sunt mari, insa daca ai sa te concentrezi numai pe cheltuielile prioritare te vei descurca foarte bine. Provocarea perioadei consta în a-ți reformula conceptiile si atitudinea fata de bani si implicatiile lor. Duminica, bucura-te de compania celor dragi.



Pesti

Emotivitatea este accentuată si este ceva mai dificil sa te implici in prea multe activitati. Ordoneaza-ti programul de la finele acestei saptamani, astfel incat sa te ocupi numai de treburi usoare si sa vorbesti sau sa te intalnesti numai cu oameni dragi si armonioși. Se pare ca situatia din segmentul profesional iti ofera multa bataie de cap. Detaseaza-te si ai incredere ca totul se desfasoara in favoarea ta.