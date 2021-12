Cinci cele mai periculoase produse pe care le consumăm zilnic

Sînt oare atît de benefice produsele care ni se recomandă pentru consum? Studiile arată că cele mai multe dintre produsele poziționate ca fiind sănătoase nu sînt recomandate pentru consumul de zi cu zi și pot cauza grave probleme de sănătate.



De exemplu , ceaiul verde este un excelent antioxidant care previne activitatea radicalilor liberi. Dar excesul de ceai verde poate provoca daune ireparabile pentru organism, deoarece împiedică absorbția de acid folic. Dacă femeile folosesc ceaiul verde în momentul conceperii copilului sau în timpul sarcinii, aceasta crește riscul de anomalii fetale. Pericolul există chiar dacă bem doar 2-3 cești de ceai pe zi. Mai mult decît atît, mai mult de două cești de ceai verde cresc nivelul de polifenoli, provocînd schimbări negative în ficat.



Este periculos de consumat în fiecare zi alimente care conțin acizi grași omega-3, ulei de pește, inclusiv în capsule. Conform rezultatelor unui studiu, rata mortalității la persoanele care luau capsule cu ulei de pește era mai mare. În plus, utilizarea permanentă a acestor produse amenință cu probleme cu glandele suprarenale.



Uleiul de masline - un produs foarte folositor, deși atunci cînd este utilizat în cantități mari, acesta ajută la acumulareade kilograme în plus, deoarece conține calorii nu mai puține decît în ​​uleiul de floarea soarelui și chiar mai multe decît în unt. Apropo, este folositor doar uleiul de măsline presat la rece. Uleiul din categoria "Aruch" conține cancerigeni, inclusiv benzopiren.



Nucile sînt renumite pentru proprietățile nutritive valoroase, dar supradozajul lor poate provoca dureri de cap, vărsături, si chiar otrăvire. De asemenea, nucile dezvoltă boli fungice care conduc la o creștere a substanțelor toxice. Nucile pot fi un alergen surprinzător de puternic, astfel încît va trebui să le consumăm cu grijă.



Așa cum mulți știu, rosiile contin licopen, un antioxidant puternic. Cu toate acestea , medicii reamintesc că, în plus față de licopen roșiile conțin mult calciu. Datorită utilizării frecvente a tomatelor se poate acumula calciul în organism, ceea ce poate duce la depunerea de săruri, formarea de pietre la rinichi și alte probleme , mai ales la persoanele cu osteoporoză și alte boli ale articulațiilor.