Ce spun astrele azi, 10 decembrie

Berbec

O zi care te invita la introspectie, autoanaliza si evaluare a unor alegeri facute in trecut, mai ales in ce priveste planul profesional. Insa, pentru a obtine raspunsuri la intrebarile tale sau pentru a repara unele greseli, e nevoie sa fii detasat si sa eviti sa privesti lucrurile prin prisma emotiilor. Unor nativi le poate deveni clar dintr-odata ce au de facut in continuare pentru a-si creste credibilitatea si puterea in plan profesional.



Taur

Ai parte de surprize placute din partea prietenilor sau cunostintelor. Vin vesti bune, propuneri tentante cu privire la un proiect inedit sau invitatii cu privire la o vacanta. In orice caz, e important sa te arati disponibil pentru orice apare nou, chiar daca nu era inclus in programul de astazi. Pentru ca in acest fel, faci loc oportunitatilor si experientelor care te ajuta sa evoluezi. Fii atent si la persoanele pe care le cunosti astazi sau la conversatiile care au loc, pentru ca e posibil ca acestea sa-ti marcheze destinul in sens favorabil.



Gemeni

Este posibil sa apara surprize in zona profesionala si financiara. Intuitia te ajuta sa gasesti metode ingenioase de a iesi dintr-un impas sau de a face un progres semnificativ in cadrul unei afaceri. Se poate vorbi despre inovatie, schimbare, sau chiar rasturnare de situatie. Nu e nevoie decat sa fii receptiv si deschis la tot ce e nou si modern. Succesul de astazi te poate repune pe linie si din punct de vedere financiar, chiar daca rezultatele concrete nu se vad inca.



Rac

Ziua de astazi sta sub semnul imprevizibilului si surprizelor, in ce priveste relatiile de colaborare si contractele. Din fericire, surprizele sunt frumoase si constau in raspunsuri favorabile din partea unei institutii sau a unui colaborator. Pe de alta parte, astazi poti gasi, impreuna cu un partener, o formula noua de colaborare, avantajoasa pentru ambele parti. In orice caz, este o zi a intorsaturilor de situatie, provocate de altii in favoarea ta.



Leu

Esti foarte interesat de castig. Astazi explorezi noi cai de profit, noi demersuri prin care sa obtii finantari, credite, imprumuturi. Este o zi in care norocul iti poate surade in aceasta privinta, asa ca fii pe faza si primeste cu bratele deschise orice oportunitate care se iveste, chiar daca se afla doar la stadiul de discutii. Nu este exclus sa primesti un sprijin financiar sau un cadou neasteptat.



Fecioara

S-ar putea ca in relatiile tale, dar mai ales in relatia conjugala, sa apara un element de noutate, reprezentat de o propunere neasteptata din partea partenerului de viata sau de o abordare noua a relatiei. Datorita surprizelor care pot sa apara astazi, s-ar putea ca si starea ta emotionala sa fie destul de schimbatoare. Totusi, vestile primite sunt bune in mare parte, iar in plus, te bucuri de apreciere si recunoastere. In acest context, este recomandat sa fii receptiv si dispus sa faci unele schimbari.



Balanta

Poti obtine rezultate bune, daca reusesti sa-ti pastrezi calmul si rabdarea, chiar si in cazul unor schimbari neasteptate de program, la locul de munca.. Pentru asta este necesar sa fii inovator si inventiv, sa schimbi ceva in modul de gandire si actiune, sa faci lucrurile altfel decat le faceai pana acum. In plus, este recomandat sa cooperezi armonios cu cei din jur, dar mai ales, sa te lasi ajutat.



Scorpion

O zi pe care o traiesti dupa pofta inimii, in sensul ca iti aduce emotii intense, experiente amoroase de frumoase, sau cel putin declaratii neasteptate din partea unei persoane dragi. Cert este ca zona sentimentala sta astazi sub semnul surprizei si ineditului. Pe de alta parte, inspiratia si creativitatea sunt la cote maxime, de aceea, e bine sa te lasi purtat de val, sa faci ce-ti place si iti bucura inima.



Sagetator

S-ar putea sa fii surprins placut de unii membri ai familiei, pentru ca devin mai flexibili, revin asupra unei decizii neconvenabile luate zilele trecute, isi schimba pozitia fata de unele investitii pe care intentionezi sa le faci. Este o zi buna pentru cumparaturi sau pentru a te implica in activitati gospodaresti, alaturi de cei dragi. Pe de alta parte, un eveniment care are loc in familie, o veste neasteptata sau un succes al unuia dinntre apropiati, iti ofera motiv de bucurie.



Capricorn

Ziua de astazi iti aduce conjuncturi favorabile, momente agreabile petrecute cu prietenii, vesti bune si mai ales, o dispozitie si un tonus de zile mari. Este o zi cu multumire sufleteasca, echilibru emotional si satisfactii. Te simti apreciat si valorizat, primesti atentia celor din jur si in plus, ai foarte mult spor, chiar daca si foarte multa treaba. Pe de alta parte, nu e exclus ca astazi sa primesti o invitatie sau o propunere tentanta din partea prietenilor.



Varsator

Esti inspirat si creativ, asa ca daca ai planuit sa cumperi cadouri pentru cei dragi, ai toate sansele sa gasesti exact ceea ce cauti, mai ales ca pui si foarte mult suflet in asta. Totusi, ar fi bine sa-ti stabilesti un buget si sa-l respecti cu rigurozitate, pentru ca altfel, risti sa te lasi dus de val si sa cheltuiesti mai mult decat iti poti permite in acest moment. Iar daca doresti sa cumperi un obiect pentru care nu ai bani suficienti, poti fi linistit, pentru ca ceva sau cineva te va scoate din incurcatura.



Pesti

O zi aducatoare de emotii pozitive si entuziasm. Esti bine dispus, comunici fructuos cu cei din jur, ba chiar poti primi niste vesti foarte bune sau o invitatie la un eveniment. Atmosfera intregii zile este presarata cu mici surprize placute, care vin mai ales din partea prietenilor. De aceea, nu e indicat sa refuzi nicio invitatie, ci sa fii deschis la orice apare nou, chiar daca aparent iti da programul peste cap.