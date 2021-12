Ce spun astrele azi, 9 decembrie

Berbec

Sunt posibile animozități in relatiile cu prietenii, dar si in cele socio-profesionale. Exista o mare vulnerabilizare pe acest segment, de aceea pastrează o anumită distanță față de ceilalti. Chiar daca unii iti fac remarci supărătoare, tu analizeaza-le pe indelete si vezi care iti sunt de folos cu adevarat. Lasă resentimentele si frustrarea deoparte, pentru ca reactiile sunt doar o chestiune de alegere.



Taur

Ar fi bine sa stai deoparte si sa observi atent ce se intampla in segmentul profesional in care activezi. Posibil ca atat colegii, sefii, cat si membrii familiei sa aiba multe asteptari de la tine. Unii vor, fie sa le rezolvi treburile personale sau profesionale, fie macar sa vii cu solutii si idei bune necesare si lor. Insa, cel mai bine pentru tine ar fi sa te gandesti mai intai la tine si la ceea ce ai tu de facut.



Gemeni

Demersurile necesare unei călătorii au sanse de succes. S-ar putea să întâmpini neplaceri din partea celor apropiati, fie ca sunt in dezacord total cu modul tau de a gandi, fie ca vor sa-i ajuti ceva mai mult, insa in detrimentul treburilor tale. Pe de alta parte, fii prudent, pentru ca segmentul mental este vulnerabil si exista riscul disputelor chiar si pe teme banale.



Rac

Sunt momente bune pentru a-ti achita facturile, diverse alte datorii, dar si pentru a relationa cu institutii financiare. Pe de alta parte, este posibil sa primesti ajutor material substabtial din partea altora. Bani, bunuri, chiar si o încadrare nouă salarială la serviciu pot face parte din surprizele zilei. Fereste-te de specilatii si hazardarea in planuri de investitii pe termen lung.



Leu

Urmareste atent cum decurg relatiile tale cu ceilalti. Vei observa atat neplaceri, tensiuni, cat si aspecte placute, interesante, chiar amuzante. Concentreaza-te numai pe acelea care iti fac placere si care te ajuta sa te dezvolti din toate punctele de vedere. Poate datorita unor principii personale de viata esti tentat sa ceri prea mult de la altii. Reformuleaza-ti teoriile relationale si deschide-ti sufletul catre toata lumea.



Fecioara

Ar fi bine daca ti-ai lua liber sau macar daca te-ai ocupa numai de treburi usoare, de rutina. Insa chiar si asa, randamentul tau de astazi este minim. A nevoie de odihna, relaxare si detasare de tot ce te inconjoara. Fereste-te, pe cat posibil, de consultatii, analize medicale si interventii chirurgicale, pentru ca exista un risc major de erori. Ingrijindu-te corespunzator de nevoile tale vei depăși ziua foarte bine.



Balanta

Depune toate eforturile si lasa deoparte animozitatile dintre tine si cei dragi. Planifica activitati recreative comune si stai de vorba pe indelete cu persoanele apropiate. Este nevoie sa-ti schimbi ideile, conceptiile vizavi de iubire si implicatiile ei. Pe de alta parte, un prieten bun te poate sfatui in chestiunile amoroase, dar si in cele legate de copii. In a doua parte a zilei, ocupa-te de indatoririle profesionale.



Scorpion

Esti nostalgic si cu gandurile departe la perioada copilariei sau adolescentei. Răsfoiește un album cu fotografii sau stai de vorba cu o rudă dragă. Totusi, dinspre familie poti întâmpina obstacole vizavi de realizarea treburilor pe care ți le-ai propus astăzi. Explica-le pe îndelete celor dragi, raționamentele tale si vei obseva că până la urma te vor susține cu totii. Zi buna pentru lămurirea chestiunilor patrimoniale.



Sagetator

Avalanșa de informatii te va pune pe gânduri, pentru ca unele sunt alarmante si vizează direct locul tau de muncă. Demersurile intelectuale, dezbaterile colegiale sunt ingreunate, asa incat vorbeste strictul necesar si ocupa-te de documentele importante in zilele urmatoare. Calatoriile pe distante scurte sunt o alta tema posibila pe parcursul zilei. Fii prudent in toate activitatile întreprinse.



Capricorn

Ar fi bine să-ți revizuiești sistemul valorilor dupa care îți ghidezi activitatea cotidiană. Este nevoie sa gasesti un echilibru intre aspectele materiale si cele spirituale ale vietii. Te afli intr-un moment important al anului in care beneficiezi de inspiratie din planurile subtile ale existentei. Stai de vorba pe indelete, sincer cu tine insuti si vezi ce aspecte ale personalitatii tale necesita îmbunătățiri sau chiar abandonări.



Varsator

Este o zi in care ai multa energie si poti rezolva unele treburi care isi asteapta demult rândul. Fii prudent deoarece rationamentele tale de astazi au putina aplicabilitate practica. Astfel există riscul de a munci in zadar si sa obtii reproșurile celor din jur. Selecteaza numai acele treburi urgente si, la nevoie, cere sprijinul cuiva de încredere. A doua parte a zilei este potrivita pentru relaxare.



Pesti

Sanatatea este vulnerabila si ar fi bine sa te ingrijesti ceva mai mult. Sunt posibile consultatii, si analize medicale. Totusi, daca te stăpânești poti depăși ziua foarte bine. Ai nevoie de linsite, neimplicare in situatii stresante sau discutii contradictorii. Mentalul este agitat si astfel stările tale de spirit fluctuează mult. Alege compania unui prieten drag si plimbă-te prin locurile preferate.