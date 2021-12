Târgul de Crăciun organizat de Guvern va fi deschis pe 24 decembrie

Guvernul Republicii Moldova va organiza în acest an Târgul de Crăciun. Acesta va fi amplasat în Scuarul Palatului Naţional din capitală şi va fi inaugurat pe 24 decembrie, potrivit prim-ministrului Natalia Gavriliţa, care a susţinut o conferinţă de presă după şedinţa de astăzi a Executivului, transmite MOLDPRES.



„Târgul de Crăciun din acest an va fi amplasat în aşa fel încât să nu limiteze circulaţia pe nici o stradă. Am ales un spaţiu în aşa mod ca să nu fie periclitată circulaţia din centrul capitalei, care este încărcată, mai ales în timpul sărbătorilor”, a relevat Natalia Gavriliţa. Premierul a precizat că acesta va fi un Târg în care vor avea prioritate produsele autohtone şi întreprinderile din ţară.



De asemenea, Natalia Gavriliţa a spus că evenimentul va fi organizat în toate regiunile ţării, cu amplasare în zece oraşe, având şi componenta cultural-artistică.



„La Târgul de Crăciun din acest an ne vom concentra în special pe categoriile sociale defavorizate, pe promovarea meşterilor populari, oferind posibilităţi de promovare a meşteşugăritului autohton şi antreprenoriatului local”, a precizat şefa Cabinetului de miniştri.



Primul Târg de Crăciun în stil european, organizat de Guvernul Republicii Moldova, a fost inaugurat la Chişinău, în decembrie 2017.