Ce spun astrele azi, 8 decembrie

Berbec

O zi aducatoare de sperante legate de planurile pe care le ai pentru viitor. Nevoia de socializare este puternica, asa ca astazi este posibil sa-ti incluzi prietenii in program sau sa accepti o propunere legata de o excursie. Atentie insa la tendinta de a vedea totul in roz si de a credita nejustificat anumite persoane. De asemenea, fii atent la exagerarile la care esti predispus, din dorinta de libertate si independenta.



Taur

Daca esti suficient de flexibil si deschis la nou, astazi poti beneficia de o sansa de afirmare si succes in plan profesional. Este posibil sa apara o schimbare sau sa-ti vina o idee neobisnuita de a te pune in valoare, iar daca se intampla asa, e nevoie sa-ti asculti intuitia si sa-i dai curs. Mai ales ca esti sprijinit de o persoana cu putere de decizie si, in plus, exista si posibilitatea de a obtine o finantare sau de a beneficia de un castig.



Gemeni

Gandul la viitor este foarte pregnant astazi, insa se poate spune ca esti mult mai optimist decat altadata, din acest punct de vedere. Chiar daca simti ca multe dintre planurile tale se vor modifica in urmatoarele luni, iar unele prioritati sa vor schimba, esti totusi increzator ca vei gasi cele mai creative solutii pentru a iesi din orice situatie dificila. Partenerul de viata joaca un rol foarte important, prin sprijinul acordat, dar si prin permisivitatea sa.



Rac

Ziua de astazi poate aduce vesti bune legate de bani, o sansa neasteptata de castig financiar, un cadou sau o prima. In orice caz, lucrurile par sa se aseze in asa fel incat sa-ti sporeasca increderea in viitor, din punct de vedere material. In plus, incepand de astazi, pe parcursul a patru luni, se reiau niste discutii mai vechi despre o afacere sau un proiect, se corecteaza ce e de corectat, se reanalizeaza planurile initiale si li se da o alta forma, astfel incat, in final, sa obtii rezultatele scontate.



Leu

Imaginea este foarte importanta astazi, pentru ca intr-un fel sau altul, beneficiezi de o ampla expunere prin natura conjuncturilor in care te vei afla. Prin urmare, este posibil sa te faci remarcat, sa impresionezi prin farmecul personal deosebit, prin creativitate si umor. Totusi, se pare ca e necesar sa-ti revizuiesti atitudinea. Cu alte cuvinte, fii atent la semnalele primite din exterior si la perceptiile celorlalti in ce te priveste. Asta te va ajuta sa vezi ce trebuie ajustat la tine si la relatiile tale.



Fecioara

Ingeniozitatea, creativitatea si inteligenta de care dai dovada astazi in mediul lucrativ te ajuta sa obtii rezultate de exceptie. Nu este o zi a actvitatilor de rutina, sau a celor care cer precizie, ci a celor creative, care depasesc sfera obisnuitului si conformismului. Cu alte cuvinte, fii gata sa accepti orice e nou si nu ezista sa-ti exprimi ideile, chiar daca par irealizabile. Este o zi buna si pentru a transforma niste relatii de lucru in adevarate relatii de prietenie.



Balanta

O zi pe care o poti trai dupa pofta inimii. Ai sansa de a face ce-ti place, de a te intalni cu oameni frumosi si de a purta conversatii interesante. In plus, sentimentele sunt exprimate cu mai multa lejeritate si libertate, astfel ca beneficiezi de momente minunate in cadrul relatiei de iubire. Nu este exclus ca unele Balante sa transforme astazi un flirt nevinovat intr-o adevarata poveste de dragoste. De asemenea, astazi poti ierta mai usor greselile unor persoane din anturaj.



Scorpion

Simti ca este momentul sa lasi in plan secund toate preocuparile legate de planul profesional si ambitiile aferente, pentru a te ocupa mai mult de tine, de casa si familie. Este o perioada a reformularii unor prioritati si revizuirii atitudinii fata de cei dragi. De altfel, in urmatoarele luni, probabil ca vei reveni asupra unor decizii legate de cariera si vei incetini putin ritmul de lucru. Este o perioada in care unele ambitii se vor estompa, iar unele relatii profesionale se vor revizui.



Sagetator

O zi frumoasa in ce priveste relatiile cu cei din jur, intalnirile, conversatiile si deplasarile. Este posibil ca astazi sa reiei legatura cu o persoana pe care nu ai mai vazut-o demult, sau cu care ai avut un conflict de interese. Oricum, esti invitat sa lasi la o parte orice urma de orgoliu, rigiditate si atasament, pentru a putea reface niste relatii, pentru a relua comunicarea cu o ruda sau pentru a obtine informatiile de care ai nevoie.



Capricorn

Intuitia puternica te poate ajuta sa faci o alegere potrivita, care-ti poate aduce ceva bani in plus in portofel. Pur si simplu simti ce trebuie facut sau ce e mai bine pentru tine, cu conditia sa renunti la a analiza prea mult orice oportunitate care apare. Fa ce simti, atat in ce priveste valorizarea unei calitati sau a unui talent, cat si in ce priveste relatia cu o persoana draga. Surprizele frumoase nu vor intarzia sa apara.



Varsator

Prezenta Lunii in semnul tau zodiacal te face uzor idealist si aerian, dar creativ, inspirat si intuitiv. Cu alte cuvinte, poti visa cu ochii deschisi la diverse planuri de viitor, poti sa te concentrezi asupra unor aspiratii si te poti lasa purtat de imaginatie, mai ales daca esti inspirat de succesul unui prieten. Insa nu e recomandat sa iei decizii ferme, mai ales in privinta unui parteneriat pe termen lung, pentru ca acest domeniu va fi supus schimbarilor si razgandirilor in urmatoarele saptamani.



Pesti

Este o zi potrivita pentru meditatie, introspectie si detasare de tot si toate. Mai ca ai vrea sa fugi undeva departe de orice sarcina, undeva unde zgomotul se estompeaza iar tu iti poti regasi linistea. Iar daca poti face asta, de ce nu? De asemenea, ziua este potrivita pentru acte de altruism, dar si pentru a avea mai multa grija de tine. Ai incredere in inspiratia divina, in ajutorul venit pe neasteptate, in sustinerea pe care o primesti in orice moment de la Univers. Crede in miracole!