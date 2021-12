Clementinele, arma ideală împotriva gripei și răcelii

În plină pandemie de coronavirus și cu iarna intrată binișor în drepturi, oamenii caută soluții naturale pentru a se imuniza în fața acestor pericole. În astfel de situații, fructele au fost mereu aliatele organismelor sensibile. Spre exemplu, clementinele sînt arma ideală împotriva gripei și a răcelii.



Dacă aveați unele dubii pînă acum, nu ezitați să le cumpărați. Medicii spun că este absolut necesat să le consumi în sezonul rece. Beneficiile lor sînt multe și nebănuite.



Fructele și legumele ne ajută să obținem multe avantaje atunci cînd vine vorba despre propriul nostru organism. Mai întîi, vorbim despre sănătate. Cine consumă fructe și legume are șanse mai mari să evite unele boli. Și pentru că sîntem într-un sezon în care răcelile sau, mai nou, coronavirusul își fac de cap, nu ar fi rău să ne luăm cîteva măsuri de precauție suplimentare, transmite impact.ro



Clementinele. Se găsesc pe toate rafturile supermarket-urilor sau pe tarabele din piețele agro-alimentare. Iarna, consumul de citrice este mult mai mare decît în alte anotimpuri. De ce e bine să mîncăm clementine iarna? Pentru că aportul lor de vitamine este consistent și ajută sistemul imunitar.



O clementină este un „complex” de vitamine Dacă vreți să știți ce vitamine conțin clementinele, aruncați-vă privirea pe lista următoare: vitamina C, potasiu, magneziu, fosfor, fibre, acid folic și vitaminele A și E. De obicei, o pilulă care să le conțină pe toate costă o sumă considerabilă. În această perioadă, prețul clementinelor este scăzut. Așa că nu le ocoliți. Cumpărați cu încredere și consumați-le la fel de liniștiți. Ar putea să vă fie de mare ajutor în luptele pe care le purtați cu bolile sezonului rece.



Slăbiți mai ușor cu ajutorul clementinelor Și pentru că trăim într-o perioadă în care una dintre bolile planetei este obezitatea, trebuie să priviți clementinele și din alt unghi. Acela al aliaților în lupta contra kilogramelor în plus. Datorită proprietăților sale, aceste citrice sînt perfecte pentru persoanele care vor să slăbească. Mai întîi trebuie să știți că o clementină nu are mai mult de 40 kcal.



Apoi, pentru faptul că ele conțin o cantitate importantă de apă și asta vă va ajuta să eliminați toxinele din corp mult mai ușor. Clementinele, arma ideală împotriva gripei și răcelii, dar și a greutății în exces. Fibrele pe care le găsim în aceste fructe ne ajută să facem față cu brio în perioada sărbătorilor.



De un singur lucru trebuie să țineți cont. Nu le mîncați după masă. Nu ajută! Sfatul specialiștilor este să le consumați măcar cu o oră mai devreme înainte să vă așezați la celebrele mese specifice sărbătorilor de iarnă.