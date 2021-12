Mai multe ţări UE impun restricţii mai dure în ajunul sărbătorilor

În faţa ameninţării Omicron, tot mai multe state europene impun restricţii, mai ales că se apropie sărbătorile, iar riscul de răspândire a virusului este şi mai mare. În timp ce Belgia a reintrodus de astăzi obligativitatea purtării măştii şi limitează activităţile private în interior, Guvernul irlandez a anunţat sistează activitatea discotecilor şi impune distanţarea socială. Între timp, mai mult de jumătate din infectările cu varianta Omicron din Anglia au fost confirmate la persoane complet vaccinate, au anunţat autorităţile britanice, relatează Mesager.







Irlanda a anunţat un nou set de restricţii pentru a face faţă numărului ridicat de cazuri de COVID-19. Măsurile vizează sectorul HORECA şi vor intra în vigoare de marţi, 7 decembrie. Astfel, cluburile de noapte, care şi-au redeschis uşile abia în octombrie, vor fi închise. Evenimentele precum concerte, competiţii sportive, pot atinge doar 50% din capacitate. Măştile de protecţie trebuie purtate în orice moment, cu excepţia când mănânci sau bei.



„A merge înainte în perioada Crăciunului fără restricţii privind reducerea contactelor personale este pur şi simplu un risc prea mare. Nu este vorba despre revenirea la perioada de izolare. Este vorba despre unica metodă de a ne proteja sănătatea şi economia”, a declarat Michael Martin, premierul irlandez.



Noua variantă Omicron se răspândeşte în SUA. Oficialii din New York au confirmat vineri cinci cazuri de variantă COVID Omicron, după care, cazuri de infectare cu noua tulpină au fost raportate şi în California, Hawaii, Minnesota şi Colorado.



„Cooperăm cu marele companii farmaceutice, în special cu Moderna, Pfizer şi J&J, să aflăm care sunt planurile lor şi cum putem să ne unim forţele. O idee ar fi să accelereze producţia de vaccinuri pe care le au deja. Următorul pas ar fi să modificăm vaccinurile existente, astfel încât să fie eficiente atât împotriva tulpinilor existente, cât şi împotriva noii variante”, spune Anthony Fauci, consilier medical, SUA.



Şeful Pfizer avertizează că oamenii vor avea nevoie de vaccinare anuală împotriva COVID-19 pentru mulţi ani de acum înainte. El crede că acest lucru ar fi necesar pentru a menţine un nivel foarte ridicat de protecţie. Directorul companiei Pfizer mai constată că, în ultima perioadă, dezinformarea atinge cote maxime.



„Există un număr de oameni cărora le este frică de vaccin. Alţii, deşi le este frică de COVID, le este mai mult frică de vaccin şi nu vor fi convinşi cu argumente ştiinţifice să se imunizeze. Există site-uri, organizaţii care răspândesc intenţionat informaţie falsă legată de vaccin”, a declarat Albert Bourla, director general Pfizer.



Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi-a asigurat acum 114 milioane de doze suplimentare de vaccinuri Pfizer şi Moderna care urmează să fie livrate în următorii doi ani. În urmă cu un an, Marea Britanie a fost prima ţară care a aprobat vaccinul Pfizer-BioNTech. Potrivit analizelor, Pfizer va avea de câştigat cel puţin 35 de miliarde de dolari din vânzări de vaccin anti-COVID în acest an.