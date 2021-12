Alimentele care te pot ajuta să pari mai tânără

Cine nu și-ar dori să își ascundă vârsta? Deși există o mulțime de creme și tratamente care fac minuni, ar trebui să încerci și alimentele care te pot ajută să pari mai tânără. Vei fi uimită de efecte dacă le vei încerca o perioadă mai îndelungată.



1. Aloe Vera

Aloe Vera nu este perfectă doar pentru probleme ale tenului, ci și pentru afecțiuni gastrointestinale. De ce este acest lucru important? Ei bine, datorită proprietăților pe care le are, ajută organismul la detoxifiere și îmbunătățește sistemul imunitar, scade colesterolul și glicemia.

În plus, poți aplica direct pe piele sucul de aloe vera pe rănile provocate de arsurile solare sau pur și simplu pe o tăietură. Cum o poți consuma? Bea sucul de la întreaga frunză dimineața, pe stomacul gol.



2. Ciupercile Reishi

În mod surprinzător, chiar și ciupercile te pot ajuta. Sunt cunoscute pentru proprietățile lor de îmbunătățire a sistemului imunitar, fiind importante și în lupta împotriva bolilor autoimune și a cancerului. Ajută și la prevenirea bolilor cardiovasculare, precum și a depresiei sau a bolilor de piele. Totodată, îți protejează corpul de factorii externi și practic pielea ta va fi ferită de efectul acestora. Este indicat să iei o linguriță în fiecare zi, fie în smoothie-uri, fie în ceai.



3. Apă de cocos

Nu este de mirare că apa de cocos este atât de îndrăgită de vedete. Aceasta conține antioxidanți, aminoacizi, enzime și Vitamina C. Înlocuiește sucurile cu această băutură și vei putea savura gustul ușor dulce, care te va ajuta să îți păstrezi tenul fără riduri. O poți consuma fie simplă, fie în smoothie-uri și alte băuturi.



4. Ananas

Ananasul conține enzime care ajută digestia, precum și diferite vitamine și minerale importante pentru pielea ta. În plus, în unele cazuri în care vrei să slăbești, unii nutriționiști recomandă suplimente pe bază de ananas, acestea reducând senzația de foame. Încearcă, în locul snacks-urilor obișnuite, să alegi ananasul. Este delicios, dar are puține calorii, așa că îl poți consuma chiar și seara.



5. Proteine

Proteinele sunt foarte importante, deoarece ajută organismul să funcționeze corespunzător. Dacă alegi o dietă vegetariană, fii atentă la legumele pe care le consumi. Este indicat să alegi tot felul de păstăi, spanac, sparanghel, precum și quinoa sau migdale.



6. Fructe de pădure

Fructele de pădure sunt pline de antioxidanți care ajută la combaterea stresului. De ce este acesta un lucru important? Stresul este unul dintre cei mai importanți factori când vine vorba de îmbătrânirea prematură. Cum este aproape imposibil să nu te expui unor situații dificile, încearcă să compensezi printr-o dietă echilibrată. Asigură-te că la birou ai mereu aproape fructe de pădure pentru momentele în care îți dorești o gustare.