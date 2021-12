Societatea invalizilor din Republica Moldova: Situaţia persoanelor cu dizabilităţi rămâne gravă

Societatea invalizilor din Republica Moldova a apreciat majorarea pensiilor operată de actuala guvernare. Totuşi, din cauza majorării tarifelor şi a preţurilor la multe produse, creşterea pensiilor nu acoperă necesităţile persoanelor cu dizabilităţi. „Toate guvernările de până acum ne-au compătimit, dar situaţia rămâne destul de gravă”, a declarat pentru IPN Mihai Mărgineanu, preşedintele asociaţiei obşteşti „Societatea invalizilor din Republica Moldova”, solicitat cu prilejul Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi.



O problemă este şi anularea, la 1 mai anul curent, a înlesnirilor fiscale pe care le-au avut întreprinderile specializate, create de asociaţii obşteşti ale persoanelor cu dizabilităţi, la importul materiei prime şi a utilajului. Înlesnirile anulate au fost înlocuite cu subvenţionarea de către stat a locurilor de muncă ocupate de persoanele cu dizabilităţi.



„Această schimbare ne-a afectat. Subvenţiile ajută la asigurarea unui nivel mai mare de salarizare, dar, pe de altă parte, producţia pe care o realizăm nu mai poate concura cu cea a întreprinderilor mari din Republica Moldova”, a menţionat Mihai Mărgineanu.



În cea mai mare parte, întreprinderile asociaţiilor menţionate produc confecţii – uniforme militare, echipament vestimentar pentru carabinieri, uniforme de camuflaj şi altele. Facilităţile care au existat până la 1 mai făceau întreprinderile respective competitive în timpul licitaţiilor organizate de instituţiile statului. Cu anularea facilităţilor, situaţia acestor întreprinderi s-a înrăutăţit, ele mai greu putând face faţă concurenţei întreprinderilor mai mari din domeniu.



Dezinstituţionalizarea, adică trecerea persoanelor cu dizabilităţi din aziluri mari în case comunitare de 4-5 persoane (sub supravegherea unui îngrijitor) sau în familii este un program foarte util. Sunt exemple care arată că în acest sens s-au făcut câte ceva.



„În acelaşi timp, din cauza serviciilor precare prestate la domiciliul persoanelor cu dizabilităţi de către asistenţii sociali, sunt încă mulţi nevoiaşi care doresc încadrarea în aziluri”, a explicat Mihai Mărgineanu.



Şi în acest an Societatea invalizilor a pregătit mese de binefacere, pachete cu produse alimentare şi ajutoare băneşti pentru cele mai nevoiaşe persoane cu dizabilităţi din R. Moldova. Asociaţia are 42 de filiale în toate raioanele ţării, inclusiv în cele din regiunea transnistreană, ca şi în municipiile Tiraspol şi Bender.



Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite şi este marcată anual pe data de 3 decembrie, începând din 1992, pentru a sprijini persoanele cu dizabilităţi din întreaga lume. Persoanele recunoscute cu dizabilităţi reprezintă circa 7 la sută din populaţia cu reşedinţă obişnuită a ţării.



La 1 ianuarie 2021, conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul persoanelor cu dizabilităţi a constituit 174,5 mii persoane, inclusiv 10,4 mii copii cu vârsta de 0-17 ani. Persoanele cu dizabilităţi au reprezentat 6,7% din populaţia totală a ţării cu reşedinţă obişnuită, iar copiii cu dizabilităţi au constituit 1,9% din numărul total al copiilor cu reşedinţă obişnuită din Republica Moldova.



Aproape fiecare a şaptea persoană cu dizabilitate (15,0%) s-a încadrat în categoria celor cu dizabilitate severă. Cu ocazia zilei mondiale a persoanelor cu dizabilităţi, Primăria municipiului Chişinău a acordat ajutoare materiale unice unui număr de 2900 de persoane cu necesităţi speciale.