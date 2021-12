Fostul președinte al Curţii de Apel Bălţi, Alexandru Gheorghieș, şi complicele acestuia, Ghenadie Sîrbu, învinuiţi pentru îmbogăţire ilicită. Gheorghieș a fost plasat în arest la domiciliu, iar complicele a primit liberare provizorie sub control judiciar, informează Realitatea.md.



Potrivit Procuraturii Anticorupţie, în după amiaza zilei de 2 decembrie, magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana, au examinat demersul procurorilor anticorupţie cu privire la prelungirea măsurii preventive sub formă de arest preventiv pe o perioadă de 30 zile, în privinţa judecătorului din cadrul Curţii de Apel Bălţi, învinuit de îmbogățire ilicită. Tot la 2 decembrie, s-a examinat şi demersul de prelungire a arestului la domiciliu aplicat în privinţa complicelui judecătorului vizat.



„Astfel, deşi procurorii anticorupţie au prezentat probe noi care justifică actualitatea riscurilor ce impun necesitatea aflării judecătorului şi a complicelui acestuia în arest preventiv şi respectiv arest la domiciliu, magistraţii au dispus admiterea în partea demersului procurorului.



Prin urmare, măsura preventivă sub formă de arest preventiv aplicată în privinţa judecătorului din cadrul Curţii de Apel Bălţi a fost înlocuită cu arest la domiciliu, pe un termen de 30 zile. În privinţa complicelui judecătorului, magistraţii au dispus înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura preventivă liberare provizorie sub control judiciar, pe un termen de 30 zile”, se menționează într-o notă informativă a Procuraturii.



Procurorii anticorupţie urmează să conteste cu recurs încheierile judecătorului de instrucţie la Curtea de Apel Chişinău, în termen de 3 zile.



Realitatea.md amintește că pe 18 noiembrie curent, ex-președintele Curții de Apel Bălți Alexandru Gheorghieș și Ghenadie Sîrbu, unul dintre complicii judecătorului, au fost plasați în arest preventiv pentru 20 de zile. Mascații de la SIS au descins în birourile și domiciliile celor vizați. Au fost ridicate mijloace bănești în valută străină (precum dolari, euro, hrivna ucraineană, roni) și valută națională, proveniența cărora magistratul nu a putut să o justifice și două cartușe pentru armă de vânătoare cu țeavă lisă, care erau păstrate fără respectarea regulilor de păstrare a armei și munițiilor.