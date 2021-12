Cum să te ţii la distanţă de energiile negative ale celor din jur

Tuturor ni se întîmplă, uneori, să empatizăm puternic cu anumite persoane din jurul nostru. Reacţie perfect normală, de altfel, dacă şi noi, la rândul nostru, am avut experienţe similare celor pe care le au persoanele cu care empatizăm.



Desi este lăudabil să fim empatici cu aproapele nostru, nu este şi sănătos. Şi asta pentru că absorbim o mare parte din energiile negative pe care aceste persoane le emană. Consecinţa imediată este incapacitatea noastră de a mai funcţiona la parametri optimi.



Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în cazul în care avem de-a face cu persoanele negativiste, "toxice". Află cinci metode prin care te poţi ţine la distanţă de energiile negative ale oamenilor cu care intri în contact.



Aminteşte-ţi că nu poţi mulţumi pe toată lumea



Cu siguranţă, în preajma fiecăreia dintre noi se află persoane care nu ne simpatizează. Este perfect normal, iar noi nu putem face nimic, şi nici nu este firesc să facem ceva, să schimbăm acest lucru. Părerile celor din jur despre noi nu trebuie să ne schimbe părerea noastră despre noi.



Ceea ce trebuie să facem în acest caz este să ne autoeducăm, în sensul de a ne iubi mai mult pe noi însene. Aceasta este o acţiune menită să ridice în jurul nostru un zid de care să se lovească opiniile negative ale celor din jur și, astfel, să nu ne mai afecteze.



Să nu uităm că nu avem puterea de a schimba pe nimeni. Singurul lucru pe care-l putem face pentru noi este să încercăm, în măsura în care acest lucru este posibil, să nu mai alimentăm energia negativă pe care persoana care nu ne simpatizează o proiectează către noi.



Ai grijă pe cine primești în viața ta



Trupul și mintea formează templul fiecăreia dintre noi. Într-un templu nu îi este permis oricui să intre, ci doar celor care îl respectă și știu să... se descalțe la ușă. Acest lucru se aplică și în cazul persoanelor pe care suntem dispuse să le primim în viața noastră. Merită ele acest privilegiu? Sunt ele capabile să se descalțe la ușa sufletului nostru pentru a nu duce noroiul înăuntru?



E foarte important ca o persoană să-ți câștige încrederea dacă vrea să intre în viața ta. Unui om căruia îi întinzi un deget, iar el îți ia toată mâna nu ar trebui să-i permiți să stea prea mult în preajma ta. Este lăudabil să fii generoasă, să sari în ajutor, însă granița dintre acest comportament lăudabil și a te lăsa călcată în picioare este extrem de fină.



Dacă uneori nu te simți în largul tău să faci un lucru pe care ți l-a solicitat cineva, pur și simplu refuză. Nu contează dacă minți, găsești pretexte sau îi spui „nu"-ul fără să-i dai alte explicații, important este s-o faci. Învață să refuzi și să nu ai remușcări că ai făcut-o.



Nu mai împărți atenție în stânga și-n dreapta



Un parazit nu supraviețuiește decât prin intermediul unei gazde. Când acorzi o atenție prea mare cuiva, îi oferi acelei persoane din energia ta. O persoană care nu te simpatizează și în preajma căreia vei sta mult timp și îi vei acorda atenție te va seca de energie. Vorbim despre așa-zisul "vampir energetic".



Nu le permite oamenilor care te înconjoară să-și verse frustrările pe tine. De asemenea, dacă împlinirile lor te dor, încetează să-i mai asculți cel puțin pentru o perioadă. De exemplu, poate tu tocmai ai încheiat o relație și suferi, iar în aceste condiții e lesne de înțeles că nu ai starea sufletească necesară pentru a asculta povești despre iubirile împlinite ale celor ce simt nevoia să ți le împărtășească. Asta nu înseamnă că îi respingi, ci că nu îți risipești energia al cărei nivel și așa este diminuat din cauza eșecului relației tale.



Concentrează-te pe persoana ta, nu pe a celui ce-ți produce o suferință. Da... fii egoistă!



Împrietenește-te cu natura



Ori de câte ori ai puțin timp liber, profită de beneficiile pe care ți le oferă natura: plimbă-te, meditează, umple-ți plămânii cu aer curat, relaxează-te. Respirația corectă crește fluxul sanguin, iar acest lucru te va ajuta să previi atragerea energiilor negative către tine. Mergi cu capul sus, privirea îndreptată înainte, spatele drept și nu permite nimănui să te facă să te simți inferioară. Nimeni nu-i este inferior nimănui.



Asumă-ți responsabilitatea doar pentru gândurile și emoțiile tale



Dacă ceea ce se întâmplă nu depinde întotdeauna de tine, ceeea ce simți în legătură cu ceea ce ți se întâmplă este 100% responsabilitatea ta. Nu ești victima nimănui, pentru că nimeni nu are putere asupra ta. Oamenii care apar în viața ta și care îți produc anumite suferințe nu au decât o singură menire: să-ți predea niște lecții. Singura responsabilă de modul în care reacționezi la evenimentele din viața ta ești tu. Singura responsabilă de alegerile pe care le faci ești tot tu. Poți alege să răspunzi la o situație care te deranjează în variate moduri: te poți înfuria, poți plânge, poți țipa, sau poți trage aer în piept și reflecta la ce s-a întâmplat. În momentul în care vei înțelege că tu ești singura responsabilă de modul în care te raportezi la evenimente, vei reuși să te conectezi la un nivel mai profund al ființei tale interioare.



Tu ai simțit vreodată că oamenii din jurul tău te seacă de energie? Ce măsuri ai luat?