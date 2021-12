Ce spun astrele azi, 3 decembrie

Berbec

In prima parte a zilei, esti o prezenta discreta, mai ales in sfera profesionala. Esti interesat de obtinerea unei sume de bani prin intermediul unei autoritati sau pur si simplu doresti sa analizezi in profunzime o serie de actiuni intreprinse in ultima perioada. Abia dupa orele 14,00, revii la starea de spirit obisnuita, adica redevii optimist, deschis, curajos. Este o perioada buna pentru a-ti apara unele drepturi, eventual in justitie, sau pentru a te gandi serios la o colaborare sau la alte planuri de viitor.



Taur

Ai nevoie de confirmari de la cei din jur, te astepti ca meritele sa-ti fie recunoscute si esti foarte curios cum te percep cei cu care colaborezi sau convietuiesti. Practic, ai nevoie sa fii acceptat, integrat, admirat. Totusi, fii atent la tendinta de a fi si a face mai mult ce asteapta ceilalti de la tine si mai putin ce-ti doresti tu. Dupa-amiaza poate aduce o veste buna legata de un castig, in urma demonstrarii seriozitatii si competentei la locul de munca.



Gemeni

Inca de la primele ore ale diminetii, acorzi o atentie deosebita sarcinilor profesionale sau unor activitati cotidiene, de care doar tu te poti ocupa, sau asa ai senzatia. Tinzi insa sa fii mult prea serios, incruntat si reticent la propunerile si ideile colegilor, dar tenace, ambitios si eficient. Dupa pranz, atentia se muta asupra parteneriatelor si colaborarilor, astfel ca de data aceasta e necesar sa accepti sprijin, sa fii receptiv, cu alte cuvinte, sa fii cooperant si sa ai spirit de echipa. In acest fel, poti lua niste decizii foarte bune in privinta unui proiect sau unei relatii.



Rac

Daca pana la orele pranzului ai o dispozitie romantica si optimista in privinta schimbarilor sau viitorului, dupa-amiaza devine necesara asumarea responsabilitatii si abordarea cu maturitate si intelepciune a sarcinilor profesionale. Este un moment bun pentru planificari, dar si pentru finalizarea unei lucrari sau a unei etape din cariera. Te bucuri de credibilitate si esti foarte convingator, insa este foarte important sa eviti orice conflict cu persoane oficiale.



Leu

In prima parte a zilei, probabil ca esti preocupat de rezolvarea unor probleme care tin de casa, locuinta sau familie. Probabil iti faci niste calcule de timp si de bani, astfel incat sa poti lua cele mai bune decizii in privinta unor cheltuieli. In acest context, e bine de stiut ca orice cheltuiala extravaganta ar trebui evitata in aceasta perioada. A doua parte a zilei este ideal sa fie petrecuta alaturi de persoana iubita sau luind parte la activitati distractive.



Fecioara

O zi dinamica, mai ales pana spre orele 14,00. Ai o energie mentala foarte buna, esti convingator, ai un farmec deosebit al exprimarii. S-ar putea totusi sa fii usor misterios si ironic, atunci cand simti ca esti atacat sau manipulat. Este o zi buna pentru calatorii sau planificarea acestora, dar si pentru activitati de redactare a unor documente. Dupa-amiaza e bine sa-ti creezi un spatiu intim si sa te deconectezi putin de agitatia de peste zi.



Balanta

S-ar putea ca in urma unei modificari de ultima ora aparuta la locul de munca, sa te alegi cu niste bani in plus in portofel. Insa pentru asta e nevoie sa fii adaptabil si deschis la nou, sa eviti impulsivitatea in relatiile cu superiorii si sa ai o atitudine pozitiva. De asemenea, fii deschis la sugestiile pe care colegii ti le fac sau la mesajele primite. Dupa-amiaza este favorabila discutiilor constructive cu colegii sau rudele.



Scorpion

Ca urmare a prezentei Lunii in Scorpion, ziua de astazi poate aduce reformularea atitudinii in raport cu ceilalti, schimbarea prioritatilor in viata ta, dar si unele decizii legate de noi inceputuri, fie in plan afectiv, fie in ce priveste un nou proiect ingenios si modern. Dupa orele 14,00, Luna se muta in Sagetator, activand zona banilor si aducand oportunitati de castig, prin valorizarea unor calitati personale.



Sagetator

In prima parte a zilei este necesar sa fii atent la toate informatiile pe care le primesti si la zvonurile care-ti trec pe la urechi, pentru ca tot ce auzi iti va folosi dupa pranz, la argumentarea ideilor si pozitiei tale, mai cu seama daca te pregatesti sa porti o discutie cu cineva in vederea unui proiect. Oricum, starea de spirit este semnificativ mai buna dupa orele 14,00, cand esti foarte convingator, optimist si increzator in fortele tale. Prin urmare, sunt mari sanse de succes in ceea ce-ti propui.



Capricorn

Prietenii joaca un rol foarte important astazi, prin faptul ca te inspira si te sfatuiesc bine. Asadar, este posibil sa-ti schimbi unele conceptii sau parerea in legatura cu o relatie din viata ta. De asemenea, s-ar putea ca acum sa te gandesti la reluarea unor studii sau la o calatorie. Dupa pranz, esti ceva mai introvertit si contemplativ, asa ca e o perioada numai buna pentru o pauza si pentru odihna sau meditatie.



Varsator

Luna activeaza in cazul tau zona carierei si relatiilor profesionale, semn ca in aceasta directie se va concentra cea mai parte din energie, cel putin pana spre dupa-amiaza. Dorinta ta cea mai mare acum pare sa fie obtinerea libertatii si independentei, atat profesional cat si financiar. Daca este asa, fii atent la discutiile pe care le ai astazi cu un prieten mai in varsta. S-ar putea sa te inspire ceva din acea conversatie.



Pesti

O zi in care inspiratia, intuitia si imaginatia sunt la cote maxime. Pe de o parte, tinzi sa visezi cu ochii deschisi la tot felul de lucruri pe care ti le doresti in viitor, iar pe de alta parte, poti primi niste vesti surprinzatoare, dar frumoase, de la cineva de departe, poate chiar din strainatate. In plus, ziua aduce si sanse de succes profesional, mai ales daca asteptai confirmarea unui proiect sau primirea unui raspuns de la un sef sau o persoana oficiala.