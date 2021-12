Tel Aviv a fost desemnat cel mai scump oraș din lume

Tel Aviv este cel mai scump oraș din lume, arată un clasament realizat de publicația The Economist și citat de Times of Israel.



Capitala Israelului a urcat cinci poziții, în contextul creșterii costurilor de trai în toată lumea, ajungând pentru prima dată pe prima poziție a clasamentului realizat de divizia Economist Intelligence Unit a faimoasei publicații britanice.



Indicele Worldwide Cost of Living Index este calculat comparând prețurile în dolari pentru bunuri și servicii în 173 de țări.



Tel Aviv a urcat în clasament și datorită întăririi shekelului în raport cu dolarul, dar și din cauza creșterilor prețurilor pentru transporturi și alimente.



Paris și Singapore au împărțit locul doi, ele fiind urmate de Zurich și Hong Kong. New York a fost pe locul șase, iar Geneva pe locul șapte. Top 10 a fost completat de Copenhaga, Los Angeles și Osaka.



Anul trecut, prima poziție a fost împărțită de Paris, Zurich și Hong Kong. Datele pentru 2021 au fost colectate în august și septembrie.



Restricțiile impuse de pandemia de coronavirus "au perturbat alimentare cu mărfuri, ducând la eliminarea stocurilor și creșterea prețurilor", a spus Upasana Dutt de la Economist Intelligence Unit. "Impactul se vede clar în indicele din 2021".



Capitala Iranului, Teheran, a urcat pe poziția 29 de pe 79, deoarece sancțiunile impuse de SUA au crescut prețurile și au redus stocurile.



Damasc a fost desemnat cel mai ieftin oraș din lume în 2021.