În Republica Moldova, natalitatea şi aşa redusă, va continua să scadă. Explicaţiile specialiştilor

În ţara noastră se nasc tot mai puţini copii, natalitatea fiind în scădere. Datele Biroului Naţional de Statistică arată că în ultimii patru ani, în Moldova s-au născut cu aproximativ 9 mii de copii mai puţini. Migraţia, divorţurile, dar şi decizia familiilor de a avea mai puţini copiii sunt doar câţiva factori care determină descreşterea natalităţii. În acelaşi timp, situaţia materială dificilă a multor familii, la fel este o cauză care amplifică acest fenomen, transmite Moldova 1.



Veronica Costiuc din Chişinău are 36 de ani şi este la a doua sarcină. În câteva zile ea va aduce pe lume o fetiţă. Femeia spune că pentru familia ei copiii sunt cea mai mare bucurie.



„Primul la 24 de ani şi al doilea la 36. Mă simt foarte bine, cu ajutorul la un medic bun şi sarcina a fost mai bună. Copilaşii sunt un dar de la Dumnezeu şi o să ajungem cu bine până la final şi ne bucurăm de fiecare copil”, spune Veronica Costiuc.



„Este tendinţa aceasta de a concepe un copil mai târziu, dacă înainte era în medie la 20-25 de ani, acum este în jurul anilor 30, când acumulăm mai multe boli cronice, când se manifestă hipertensiuni arteriale, coagulopatii care iarăşi ne fac probleme în timpul sarcinii”, explică medicul obstetrician-ginecolog Elena Parpăuţ.



Medicii afirmă că în următorii ani, natalitatea va continua să scadă.



„Căsătoriile sunt acum mai târzii, viaţa sexuală începe cu mult mai devreme. Sunt acumulate în timp diferite infecţii, viruşi, care acţionează asupra fertilităţii şi care evident scad însuşi procesul de concepere a unui copilaş. Plus stresul de zi de zi, care face dereglări hormonale”, adaugă medicul.



Un alt factor care duce la scăderea natalităţii, ţine de vârsta la care familiile se decid să aibă copii. În situaţia în care la femeile trecute de 35 - 40 de ani şansa de a avea un copil este tot mai mică. Astfel, multe dintre ele recurg la fertilizarea invitro.



„Ne întâlnim cu problema vin târziu să se adreseze pentru a avea o sarcină. Avem o cotă foarte mare de femei deja după 35 de ani. Ca rezultat avem un factor feminin al infertilităţii, care din păcate se tratează foarte şi foarte greu. De regulă, specialistul în infertilitate trebuie să recomande un set de analize, pentru ca să pună un diagnostic corect, după care medicul, specialist în infertilitate, trebuie să propună cuplului care sunt metodele prin care se poate rezolva problema de infertilitate”, menţionează medicul obstetrician-ginecolog Natalia Sorici.



Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, anul trecut s-au născut 30.730 de copii - cu aproape 9.000 mai puţini comparativ cu patru ani în urmă. În acelaşi timp, statisticile mai arată că, de la an la an, scade şi numărul copiilor născuţi într-o familie. În 2020, jumătate dintre familii aveau un copil, 37 la sută câte doi copii şi doar 14 la sută din cupluri au trei şi mai mulţi copii.