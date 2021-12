Noi produse din lăcuste pot ajunge în magazine după ce Comisia Europeană a aprobat consumul insectelor

Burgerii, deserturile şi alte produse din lăcuste ar putea ajunge în supermarketurile europene, după ce Agenţia pentru siguranţa alimentară a UE a aprobat consumul uman de insecte pentru a doua oară în ultimul an, după autorizarea viermilor galbeni de făină.



Aprobarea a venit după ce o formă cu sediul în Olanda a cerut permisiunea de a-şi vinde produsele din lăcuste în Europa.



Autoritatea Europeană de Reglementare Alimentară, care a aprobat lăcustele migratoare ca fiind apte pentru consumul uman, a declarat că insectele vor fi comercializate ca gustare sau ca ingredient alimentar, fie sub formă uscată sau congelată, cu aripile şi picioarele îndepărtate, fie sub formă de pulbere, potrivit NewsBreak.



Lăcustele migratoare, cunoscute sub denumirea ştiinţifică de Locusta migratoria, fac parte de mult timp din alimentaţia unor locuitori din Zambia, Camerun, Botswana şi alte câteva ţări din Africa Centrală şi de Sud, precum şi din unele ţări din Asia de Sud-Est, cum ar fi Thailanda şi Filipine.



Aceste produse din lăcuste sunt tot mai populare



În ultimele decenii, a existat o promovare constantă pentru mai multe insecte comestibile, deoarece acestea sunt surse bune de grăsimi, proteine şi vitamine.



Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite a încurajat consumul pe scară largă de insecte ca sursă de hrană. Creşterea insectelor emite mult mai puţine gaze cu efect de seră decât alte animale crescute ca animale de fermă. Deşi culturile din întreaga lume au inclus insectele ca alimente de bază în alimentaţie de mii de ani, multe culturi occidentale se opun consumului de insecte, considerând această practică cu dezgust.



Aprobarea de către UE a lăcustei migratoare ar putea fi urmată de alte autorizaţii similare, deoarece în prezent există nouă cereri pentru insecte, care fac obiectul unei evaluări a siguranţei de către EFSA.