De ce este aşa de sănătoasă salata verde?

Desi nu toata lumea tolereaza foarte bine legumele in stare cruda, acestea, printre care si salata verde, sunt foarte benefice pentru sanatatea ta. Salata verde este recomandata pentru mentinerea continutului intestinal umed, dar daca ai un stomac sensibil si inflamat trebuie sa o consumi cu atentie. Multi sunt de asemenea de parere ca enzimele naturale care se gasesc in salata te ajuta sa ai o digestie buna si previn stresarea organismului.



Studiile arata ca cei care consuma salata verde au un nivel considerabil mai mare de vitamina C, E, B6 si acid folic, nutrienti-cheie care mentin un sistem imunitar sanatos si reduc riscul de obezitate, boli cardiace si alte boli cronice. Unele specii de salata verde (cum este salata Romaine cu frunza crocanta si lunga) sunt surse excelente de vitamina A, vitamina C, mangan si crom, continand de asemenea fibre, vitamina B1, B2. Tot in frunzele de salata se gasesc si numeroase saruri minerale, cum ar fi iod, magneziu, fosfor. Sarurile de iod au efect antisclerotic mai ales asupra vaselor cu diametru mare, hipotensor si asigura functionarea normala a glandei tiroide, cu rol deosebit de important pentru persoanele varstnice.



Sub forma naturala, consumand salata verde si alte legume, sarurile minerale nu prezinta fenomene de intoleranta la iod. Sarurile de magneziu constituie un stimulent al celulelor, un reechilibrant nervos si un drenor hepatic. Aceste saruri intarzie imbatranirea si combat cancerul. Sarurile de fosfor din salata au un rol plastic si dinamic. Ele se combina cu vitamina D si mentin la valori normale calciul din organism. De altfel, influenteaza si functionarea normala a sistemului nervos.



Slabeste mancand salata verde

Totusi, daca doresti nu numai un organism sanatos si plin de substante nutritive, dar si o silueta potrivita, este indicat sa renunti la acel dressing sau sos din salata. Studiile lor au aratat ca o salata verde la fiecare masa te ajuta sa slabesti. Sigur, acest fapt presupune adaugarea a 50-100 de calorii suplimentare la o masa, dar, in acelasi timp, consumul de calorii va scadea cu 7% pana la 12%. Cum se explica acest lucru? Explicatia e cat se poate de simpla: daca servesti o salata verde inainte de felul principal, starea de satietate se va instala mult mai repede si, drept urmare, iti va scadea pofta pentru felul principal sau desert, de departe mult mai calorice decat o simpla salata. Simplu si eficient.



Salata verde - cum o alegem si cum o pastram...

Ca si o regula generala, cu cat este mai inchisa la culoare, cu atat este mai bogata in nutrienti. Evita sa cumperi o salata verde care are frunzele ofilite. Nu ezita sa o cantaresti in mana, verificand cat este de ferma textura ei. Uneori pentru a inviora salata, aceasta este stropita cu apa, insa nu inseamna neaparat ca salata respectiva mai este proaspata. Exita mai multe tipuri de salata si este bine sa facem diferenta intre ele:



· Salata Iceberg are o textura crocanta si o aroma usoara. Frunzele isi pastreaza fermitatea mult timp dupa ce au fost culese.· Salata Roquette sau Rucola (Arugula) este o salata cu frunze mici si un gust piperat. Frunzele mici, asemanatoare putin celor de papadie, au codite lungi. Rucola este folosita de obicei in combinatie cu alte verdeturi.· Salata Romaine este originara din Italia si se foloseste in anumite retete. Sta la baza retetei pentru salata Caesar.· Salata Butterhead este cunoscuta mai mult in Europa. Mai este cunoscuta sub numele de salata Boston sau Bibb. Textura frunzelor este untoasa, iar capatana este compacta si semiinchisa.



Pentru a pastra salata verde la frigider cat mai mult timp, trebuie sa scoti frunzele de pe capatana si sa le speli bine cu apa rece. Apoi, acestea trebuie uscate foarte bine, deoarece apa care ramane pe ele grabeste procesul de ofilire sau chiar putrezire. Pentru a le usca, foloseste o centrifuga pentru salata sau prosoape de bucatarie din hartie. Pune salata intr-o punga de plastic sigiliata, fara sa o tai inainte. Lasa frunzele intregi, ca sa se pastreze proaspete mai mult timp. Sigileaza punga si pune-o la frigider, in sertarul pentru legume si zarzavat.