Ce spun astrele azi, 2 decembrie

Berbec

Relatiile cu cei din jur vor fi incurcate rau si ziua incepe inca de dimineata in aceasta nota. Este posibil sa aflati lucruri despre ceilalti care sa va dezamageasca profund si va faca sa va schimbati radical modul de a vedea lucrurile. Parca se deschide cortina si apar niste oameni pe care ar trebui sa-i cunoasteti, dar va dati seama ca nu e tocmai asa. Trebuie insa sa va ganditi bine daca e numai vina celorlalti sau poate aveti si voi partea voastra de vina. Intuitia va joaca feste si este posibil ca, pusi in situatia de a lua hotarari importante, sa va dati seama ca nu sunteti capabili sa faceti asta; reperele nu vor fi usor de gasit, nici de pastrat.



Taur

Ziua nu va fi foarte productiva pentru voi, daca nu veti gasi resursele necesare unei bune comunicari cu cei din jur; provocarile profesionale vor fi destul de numeroase, iar spiritele se pot incinge rapid. Si in plan personal, pericolul in acest sens este semnificativ crescut. In momentele tensionate, este bine ca macar una dintre partile implicate sa-si pastreze obiectivitatea si sa nu actioneze impulsiv. Chiar daca acestea nu sunt punctele vostre forte, ar fi bine ca de aceasta data sa incercati sa aveti rabdare si sa va calmati, pentru a nu spune ceva ce ati putea regreta mai tarziu. Mai ales cu cei dragi fiti atenti cum va comportati, nu va indreptati impotriva lor pentru a va descarca. Actionati cu rabdare si multa intelepciune!



Gemeni

O buna comunicare va poate ajuta, astazi, in plan profesional, pentru a cunoaste potentiali parteneri de afaceri, potentiali colaboratori, care ar putea sa aiba un impact semnificativ asupra viitorului vostru. Sustineti-va punctele de vedere cu diplomatie si tact, astfel incat sentimentele interlocutorilor sa fie menejate; uneori, este bine sa va abtineti de la diverse interventii si sa pastrati aparentele. Chiar daca veti experienta emotii puternice in legatura cu vreuna dintre situatiile ce ar putea sa apara pe parcursul acestei zile, abordati chestiunile din punct de vedere umanitar, ajutati daca puteti, dar nu dati curs discutiilor inutile.



Rac

Ziua de astazi va fi oarecum delicata pentru voi. Fie ca primiti multumiri pentru servicii facute colegilor sau vreun buchet de flori cu un mesaj romantic din partea partenerului de viata, totul parca e facut sa va ajute sa nu clacati de-a binelea; unele lucruri nu va ies deloc cum ati dori, insa csta nu inseamna ca trebuie sa va descurajati, ci ca trebuie sa incercati in continuare, cu mai multa insistenta. Incurajati-va, deci, cu aceste lucruri si mergeti inainte, caci nu aveti incotro! Daca nu veti iesi din starea de melancolie care isi va face simtita prezenta inca de la primele ore, veti rata unele chestiuni importante, carora ar trebui sa le acordati atentia cuvenita.



Leu

Ziua va incepe intr-o nota destul de vesela, care ar trebui sa va ajute sa mergeti inainte cu brio. Insa este foarte posibil ca unele momente sa va influenteze in mod negativ si sa va afecteze starea de spirit. Dintr-o persoana foarte sigura pe sine, senzuala si activa, v-ati putea transforma in indivizi extrem de sensibili la observatiile celor din jur. Reveniti-va, voi nu sunteti deloc astfel de persoane! Faceti apel la resursele de putere si impuneti-va in maniera care va este caracteristica. In relatiile cu familia, azi ati prefera sa fiti cat mai conservatori, sa pastrati lucrurile asa cum sunt; trebuie, insa, sa intelegeti, ca uneori este nevoie de ceva condiment, pentru a mai inviora atmosfera.



Fecioara

Criticile cu care ii "fericiti", uneori, pe cei din jur, nu va ating la fel ca pe unii dintre ei. Uneori sunteti chiar total impasibili la acestea. Totusi, poate ar fi cazul ca astazi sa ascultati mai atent ceea ce vi se reproseaza, poate, cu cele mai bune intentii. Unele persoane ar trebui luate in considerare, mai ales daca sunt importante in viata voastra. Daca veti considera ca voi detineti monopol aspra a ceea ce este corect, a ceea ce este bine de facut, cu siguranta, veti face o foarte mare greseala. O astfel de atitudine poate afecta grav relatiile cu apropiatii, dar si cu cei alaturi de care va desfasurati activitatea profesioanla, care ar putea sa va lase balta cand va e lumea mai draga.



Balanta

Este bine sa va ganditi cum sa va dozati eficient resursele, in asa fel incat sa aveti mereu acea doza emotionala care sa va permita sa va ridicati de jos, atunci cand sunteti trantiti la pamant. Uneori poate fi foarte dificil, insa resursele astrale ale zilei de astazi va vor sustine in demersurile voastre, asa ca disperarea nu-si are locul in peisajul momentului. Chiar daca va veti confrunta cu momente dificile, este bine sa fiti constienti ca dispuneti de resursele necesare pentru a va reveni la normal. Profesional, suprasolicitarea este cea care va poate deprima psihic, de aceea este nevoie sa va acordati perioade de respiro, sa prioritizati foarte bine activitatile pe care le aveti de indeplinit.



Scorpion

Uneori tindeti sa fiti mult prea seriosi, chiar si in chestiunile care nu merita, astfel incat unele persoane ar putea fi chiar intimidati de voi. Poate fata de unii astfel de atitudine ar putea fi potrivita, insa nu fata de cei dragi, pe care un astfel de comportament i-ar putea tine la distanta pentru multa vreme. In plan personal, neintelegerile cu familia va afecteaza la nivel emotional, insa cu rabdare si diplomatie, momentele dificile pot fi depasite mai usor. Incercati sa pastrati legatura cu vechii prieteni, daca se merita, binenteles, daca exista reciprocitate de ambele parti, insa nu neglijati nici noile cunostinte, care va pot stimula cu idei inovatoare.



Sagetator

Nu ezitati sa fiti efervescenti astazi, sa dati intreaga valoare a capacitatilor voastre, mai ales daca vi se ofera astfel de ocazii. A adopta elemente noi, progresiste, in demersurile pe care le veti desfasura ar putea fi extrem de productiv, facilitand, de multe ori, rezultate de succes. Este posibil sa aflati si chestiuni mai putin placute, in timpul interactiunilor sociale. Fiti insa constienti ca, oricat ati incerca, nu veti putea multumi pe toata lumea. De asemenea, incercati sa dezvoltati relatii cordiale cu cei alaturi de care va desfaurati activitatea zi de zi; rezultate optime puteti obtine numai integrandu-va corect in echipa din care faceti parte.



Capricorn

Desi nu este un punct forte al personalitatii voastre, incercati totusi sa pastrati putina diplomatie in comportamentele care-i vizeaza pe cei din jur. A da mereu peste nas celorlalti nu este un mod de abordare intelept, mai ales daca este vorba despre colaboratori apropiati. Riscati sa pierdeti sprijin important si ati putea sa constientizati acest lucru tocami in momentele in care veti avea cea mai mare nevoie. In familie, este nevoie sa treceti peste ofuscarile de moment si sa lasati micile razbunari care va incearca deoparte; nu este bine sa platiti cu aceeasi moneda, in spatiul domestic, ci sa reconciliati spiritele, facand pe cei ce au gresit sa-si recunoasca singuri erorile si sa le corecteze.



Varsator

-ar putea sa va confruntati cu unele situatii inconfortabile pe parcursul zilei, insa nu trebuie sa lasati dezamagirea aceasta sa va doboare, nici sa va indeparteze de cei care va vor cu adevarat binele. Exista si astfel de momente in viata si noi toti trebuie sa fim pregatiti sa le infruntam si sa le depasim. Aveti grija la cheltuieli, deoarece este posibil sa fiti asaltati de tot felul de profitoari care sa incerce sa va afecteze vigilenta obisnuita. Depasirile de bugete pentru diverse chestiuni pot avea impact negativ asupra evolutiilor viitoare. Participarea la anumite proiecte va va dezamagi, insa trebuie sa aveti si luciditatea de a va accepta infrangerile cu fruntea sus, chiar daca situatia nu va convine deloc.



Pesti

S-ar putea sa aveti de-a face cu probleme de sanatate sau de alta natura ale vreunui apropiat/ membru al familiei. Aveti grija sa nu faceti din tantar armasar si nici sa va imaginati tot felul de probleme, care in realitate nu exista. Nu va creati singuri surse de stres! Este bine ca in astfel de momente sa va pastrati cat mai obiectivi si sa va concentrati eforturile pe gasirea de solutii. Daca gasiti o persoana de baza, ceva mai detasata de chestiunile cu pricina, ati putea obtine pareri foarte avizate si care sa va ajute in luarea deciziilor. Nu va incurcati cu prea multe opinii deodata, pentru ca riscati sa nu mai aveti nici un reper, iar luarea unei hotarari corecte ar fi grav perturbata.