Cît de sănătoase sînt legumele congelate

Legumele congelate, în funcţie de tipul lor, pot fi la fel de hrănitoare ca şi cele crude, cu toate că în cazul primelor conţinutul nutriţional este uşor mai scăzut. În funcţie de tipul lor alimentele au o perioadă de păstrare în congelator care poate varia de la o lună sau două pînă la aproape un an.



Fructele şi legumele congelate, în cele mai multe cazuri, sînt „procesate" la scurt timp după ce au fost culese, în punctul maxim de coacere. Procesarea constă, mai întîi, în aducerea vegetalelor la temperatura de fierbere pînă cînd acestea sînt pe jumătate fierte.



Dezavantajul este că astfel se pierde o parte din conţinutul de vitamina C şi de vitamine din complexul B. Apoi, ele sînt aduse brusc la temperaturi foarte scăzute.



Specialiştii spun că prin această metodă se păstrează o mare parte din substanţele nutritive ale legumelor.



Pentru ca legumele să-şi păstreze vitaminele şi substanţele nutritive trebuie acţionat rapid şi acestea să fie repede congelate. Vitaminele se pierd prin expunere prelungita la lumină (de exemplu, vitamina C se pierde circa 40% in primele 24 de ore de la recoltare).



Unii specialiştii susţin legumele şi congelate au un nivel mult mai mare de nutrienti decat cele proaspete, intrucat sînt congelate imediat dupa ce sînt culese.



Pe de alta parte, cele de pe rafturile magazinelor sînt culese înainte de a fi complet coapte pentru a nu se strica pînă ajung în magazinele de desfacere.



Printre alimentele care nu trebuie păstrate în congelator se numără: salatele, vinetele, cartofii, varza, ridichile sau castraveţii.