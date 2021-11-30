Autosugestia ajută la vindecarea bolilor
Всем давно известно об эффекте плацебо и о том, как самовнушение влияет на течение болезни.
Например, согласно популярному изданию New Scientist, антрополог из Мичиганского университета в Дирборне Дэн Моэрман разговаривает со своими препаратами. Не секрет, что наше отношение к лечению напрямую влияет на его исход. Поэтому уверенность в эффективности лечения действительно помогает поправить здоровье.
Исследования показали, что самовнушение способствует высвобождению естественных болеутоляющих, вырабатываемых в организме. Кроме того, эффект плацебо может изменить характер передачи сигнала нейронам, снизить кровяное давление и активировать иммунный ответ. С другой стороны, если пациент убежден, что лекарство причиняет ему боль, эффект действительно станет реальным, вплоть до смерти, считают исследователи.
Исследования проводились Гарвардской медицинской школой. Добровольцами были пациенты с синдромом раздраженного кишечника. Все пациенты получали полые таблетки, о чем их уведомляли. Наконец, все участники исследования заметили улучшение ситуации после курса приема таблеток. Эти результаты исследований шокировали ученых. Оказывается, каждый человек может убедиться в целительной силе любого вещества, даже обычной воды.
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