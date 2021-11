Ce spun astrele azi, 30 noiembrie

Berbec

Se pot acutiza niste tensiuni existente intr-un parteneriat oficial. Exista blocaje de tot felul in plan profesional, se fac nedreptati, sau ti se impun tot felul de reguli cu care nu esti de acord. Prima parte a zilei este cea mai tensionata si se pare ca e foarte greu sa gasesti o cale de comunicare cu sefii sau cu alte persoane de decizie. Abia spre dupa-amiaza, atmosfera se mai linisteste si reusesti in sfarsit sa gasesti o solutie, probabil de natura legala, prin care sa rezolvi o parte din probleme.



Taur

Tendinta de a-ti domina si manipula colegii sau de a face lucrurile numai cum vrei si cum crezi tu ca e bine, la slujba, poate duce la certuri si rezultate care lasa de dorit. In plus, modul rigid de a aborda sarcinile profesionale si relatiile lucrative poate duce inclusiv la greseli in acte oficiale sau ilegalitati in buna regula. Asadar, fii vigilent, atent la detalii si cooperant, pentru a evita situatiile neplacute. Spre seara, esti ajutat de o femeie sa indrepti unele greseli.



Gemeni

O situatie incordata din relatia de iubire sau in relatia cu o persoana draga poate ajunge intr-un stadiu destul de dificil de gestionat, mai ales ca tinzi sa fii pesimist, neinduplecat si destul de sarcastic in exprimare. Pana spre dupa-amiaza, incearca sa nu exagerezi cu asteptarile sau pretentiile de la ceilalti si evita discutiile in contradictoriu. Abia spre seara exista sanse de clarificari si reconcilieri, asa ca ai rabdare pana atunci.



Rac

Starea sufleteasca si emotionala nu este tocmai stralucita astazi, poate si din cauza ca te simti hartuit de cineva, sau incepe sa-ti fie foarte clar ca pentru multa vreme, un partener sau un asociat s-a folosit de tine, de informatiile si serviciile tale. Cuvantul predominant care-ti rasuna astazi in minte este „nedreptate” si se pare ca acesta sta la baza tuturor frustrarilor. Totusi, revii la sentimente mai bune, odata cu implicarea intr-o activitate profesionala care-ti permite sa faci ceva ce-ti place.



Leu

O zi complicata in ce priveste comunicarea cu cei din jur, demersurile administrative sau calatoriile in interes de serviciu. Se pare ca intampini tot felul de dificultati, ai senzatia ca nu esti pe aceeasi lungime de unda cu cei din jur si prin urmare, ti-e greu sa te faci inteles si sa obtii rezultate bune, in principal la locul de munca. Spre seara, ai sanse sa te deconectezi, in compania persoanei iubite sau copiilor.



Fecioara

Relatia cu persoana iubita poate fi conflictuala, datorita divergentelor de opinie in privinta administrarii reurselor materiale, programarii unor cheltuieli sau planificarii vacantei. In consecinta, cel putin in prima parte a zilei, ar trebui evitate discutiile pe aceasta tema si e recomandat sa fii ceva mai flexibil si poate mai generos, cand vine vorba de o persoana draga sufletului tau. Spre seara, reusesti sa fii ceva mai cooperant, sa te repliezi si sa traiesti momente frumoase in familie.



Balanta

Pentru ca vrei sa-ti ascunzi vulnerabilitatea, emotiile si sensibilitatea, astazi tinzi sa te ascunzi dupa o masca de duritate si seriozitate , parca pentru a nu lasa pe nimeni sa ghiceasca ce simti sau ce gandesti. In acest fel, reusesti sa-i contrariezi pe cei din jur, care nu vor reusi cu niciun chip sa-ti intre in voie sau sa te inteleaga. Incearca asadar sa fii tu insuti, sa-ti exprimi adevaratele intentii si sentimente, pentru a nu lasa loc de tensiuni sau suspiciuni. Totusi, spre seara probabil ca vei fi mult mai relaxat.



Scorpion

In urma unor informatii neplacute pe care le primesti cu privire la unii colaboratori sau colegi, astazi probabil ca vei pune sub lupa o relatie in care nu prea mai ai incredere, din dorinta de a afla in ce masura o poti continua si mai ales, in ce conditii. Daca este o relatie de colaborare care presupune un castig, probabil se vor gasi niste solutii in cursul dupa-amiezei, sau mai bine zis, vei cantari situatia foarte bine si vei ajunge la concluzia ca pentru moment e mai bine sa faci un compromis, in loc sa pierzi bani.



Sagetator

Se pare ca unii prieteni se dovedesc a fi altfel decat credeai, prin faptul ca sunt lipsiti de integritate, moralitate si seriozitate. Cu alte cuvinte, s-ar putea ca astazi sa te convingi de adevaratul caracter al unor persoane apropiate si sa iei hotararea de a le indeparta de langa tine. Disensiunile par sa fie generate de o suma de bani pe care o asteptai si care este greu de recuperat in acest moment. In orice caz, e bine sa astepti pana dupa-amiaza pentru concluzii, cand vei fi mult mai detasat.



Capricorn

Se mentin tensiunile in mediul profesional. Comunicarea cu superiorii este viciata, in sensul ca ceea ce transmiti sau faci nu e bine inteles, sau invers, tu nu intelegi ceea ce ti se cere, sau te temi ca nu reusesti sa-ti indeplinesti sarcinile. In orice caz, e vorba despre un impas care se afla la inceput si care risca sa se adanceasca spre finalul anului. De aceea, e important sa nu te grabesti cu concluziile si sa nu disperi. Ia lucrurile asa cum sunt si in masura in care se poate, intoarce-le in favoarea ta.



Varsator

O zi care poate aduce unele neplaceri legate de relatia cu o institutie sau cu o persoana oficiala, de calatorii lungi, studii sau acte. Mai exact, raspunsurile pe care le astepti de la o institutie nu sunt pe gustul tau, o calatorie ar putea fi amanata sau intampina tot felul de piedici, iar in ce priveste demersurile juridice, acestea sunt destul de anevoioase. Prin urmare, ziua de astazi iti pune rabdarea la incercare, de aceea cel mai bine pentru tine este sa ramai calm si pozitiv.



Pesti

S-ar putea ca astazi sa ti se blocheze accesul la niste sume de bani, sa ti se impuna niste restrictii de natura materiala sau sa te alegi cu o paguba in urma creditarii unui prieten. In tot cazul, domeniul financiar este sensibil, insa nu e vorba despre banii castigati de tine, ci despre banii altora, de care ai dispus pana acum. Altfel spus, se pare ca cei din jur renunta sa te mai sprijine, considerand poate ca te-ai folost prea mult timp sau intr-un mod nepotrivit, de resursele lor. Chiar daca lucrurile satu asa sau nu, ia aceasta exprienta asa cum este si uita-te ce ai de invatat din ea.