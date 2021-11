14 modalități de a evita gripa

Frigul se apropie și intrăm în sezonul răcelilor și gripelor. Health.com a consultat zeci de experți și a alcătuit o listă cu 14 modalități de a nu te îmbolnăvi, transmite sfatulparintilor.ro.



1. Spală-te pe mîini de fiecare dată cînd dai mîna cu cineva

Insa nu e de-ajuns! Spala-te pe maini cat mai des posibil pentru ca de cate ori atingi bani, balustrada, bara din autobuz, alte persoane… te pricopsesti cu milioane de germeni. Spala-te pe maini cu orice ocazie si vei trimite acesti germeni in canalizare.



2. Nu-ți atinge fața

De fiecare data cand iti atingi nasul si ochii te supui riscului de imbolnavire, deoarece acestea sunt caile cele mai comune prin care germenii nocivi ajung in organism.



3. Du-te la culcare

Ca si cum n-ar fi si asa destul de greu sa prinzi niste ore de somn decente in fiecare noapte, cand simti ca te paste o raceala trebuie sa dormi mai mult. Un organism obosit nu mai are puterea de a lupta cu boala si germenii. Medicii rcomanda intre 8 si 10 ore pe noapte in perioadele cand te simti epuizat.



4. Vaccinează-te

Daca nu ai facut-o inca, nu e timpul pierdut. Cand apare vaccinul pentru gripa de primavara fa-ti-l din timp.



5. Intărește-ți organismul cu alimentație sănătoasă

E destul de dificil sa mananci sanatos tot timpul, mai ales iarna, dar consumul de legume si fructe din belsug iti intareste sistemul imunitar. Si e mult mai usor sa previi gripa decat s-o tratezi dupa ce ai facut-o.



6. Fă mișcare

Pune-ti treningul si fa miscare. Exercitiile fizice regulate imbunatatesc functia imunitara a organismului.



7. Păstrează distanța

Stai la distanta de oameni care au simptome de raceala sau gripa, precum stranutul sau tusea. Pare o strategie de bun simt, insa trebuie aplicata nu doar colegilor si strainilor. Pe cat posibil, tine la distanta si prietenii si membrii familiei care sunt bolnavi.



8. Dezinfectează-te

Ai grija sa ai la tine permanent gel antibacterian sau servetele umede antibacteriene pe baza de alcool. Citeste eticheta inainte de a cumpara: servetelele umede fara alcool nu sunt la fel de eficiente in lupta impotriva germenilor.



9. Lasă-te de fumat

Daca fumezi, e cazul sa stii ca fumatul mareste riscul de infectii pentru ca produce schimbari structurale in tractul respirator si slabeste sistemul imunitar. Fumatul distruge cilii din interiorul nasului, responsabili cu filtrarea aerului, astfel incat la fumatori germenii au cale libera spre interiorul organismului.



10. Evită castronașele cu sosuri

La petreceri unde mancarea e stil bufet si pe masa sunt castronase cu sosuri pentru inmuiat diversele gustari, evita acele sosuri. Din pacate, multi oameni inmoaie gustarea in sos si a doua oara, dupa ce au muscat o data din ea, asa ca in scurt timp acel castronas devine un adevarat recipient de culturi bacteriene.



11. Dezinfectează-ți poșeta

Posetele noastre aduna bacterii si virusuri de peste tot pe unde le porti sau le asezi, asa ca te poti re-infecta de fiecare data cand iti atingi poseta. Pe timpul iernii renunta la posetele de panza in favoarea celor de piele sau inlocuitor, care sunt mai usor de dezinfectat cu un servetel umed.



12. Nu-ți mai băga degetele în gură

Rosul unghiilor si chiar si al pielitelor te poate imbolnavi. Microbii iti intra sub unghii si cand iti bagi degetele in gura nu faci decat sa iti introduci microbii respectivi in corp.



13. Incearcă să zîmbești

Noile studii arata ca fericirea ajuta la intretinerea starii de sanatate. Dr. Carl Charnetski a descoperit ca sexul, gandirea pozitiva, joaca cu un animal si alte comportamente care te bucura imbunatatesc substantial activitatea sistemului imunitar.



14. Du cotul la gură

Cand stranuti sau tusesti nu mai du mana la gura, asa cum te-a invatat mama ta, ci pareaza improscarea microbilor cu indoitura cotului. “Miscarea Dracula” (cum e numita de unii pentru ca aminteste de felul in care contele Dracula isi ascundea partea de jos a chipului cu mantia) te ajuta sa nu mai raspandesti microbii tai si nici sa nu iei altii de pe maini, care sunt o sursa vesnica de germeni.