Portugalia devine a patra țară din Europa care nu mai folosește cărbune pentru generarea de electricitate

Portugalia a închis ultima centrală electrică pe bază de cărbune și, din această săptămână, devine a patra țară din Uniunea Europeană care nu mai folosește acest material poluant pentru generarea de electricitate, potrivit Euronews.



Grupul care militează pentru protecția mediului, ZERO, a declarat că termocentrala recent închisă era cea de-a doua cea mai poluantă centrală electrică din Portugalia. „Ziua în care ne-am lepădat de cea mai mare sursă de gaze de seră a fost una istorică”, au spus cei de la ZERO.



Licența de funcționare a centralei nu expiră decât la finalul lunii, însă stocul de cărbune s-a epuizat încă de vinerea trecută. Sâmbătă a fost prima zi în care Portugalia nu a mai folosit cărbunele pentru a produce energie electrică.



Închiderea centralei vine la nouă ani înainte de momentul în care Portugalia și-a propus să renunțe definitiv la combustibilii fosili: anul 2030. Procesul a început în 2017, când țara a semnat declarația din cadrul COP23, prin care 20 de țări se angajau să renunțe la arderea de cărbuni în scopul generării de electricitate. Între timp, 48 de țări și multe alte organizații și entități subnaționale s-au alăturat și ele grupului.



Belgia, Austria și Suedia sunt celelalte trei țări europene care nu mai folosesc cărbunele.



Există în continuare riscul înlocuirii cărbunelui cu lemnul – o soluție nesustenabilă



Cu toate că între 60% și 70% din energia electrică a Portugaliei este produsă din surse regenerabile, ibericii se bazează în continuare pe combustibili fosili importați din alte țări pentru a-și completa necesitățile energetice.



Ieșirea Portugaliei din rândul țărilor care poluează prin arderea de cărbune vine după ce Comisia Europeană a anunțat că o să-i dea în judecată pe lusitani pentru că nu au adresat problemele legate de calitatea slabă a aerului.



În ciuda inițiativei bune a Portugaliei, există posibilitatea îngrijorătoare ca termocentrala închisă să treacă la arderea de peleți de lemn. „Renunțarea la cărbune și înlocuirea cu un alt combustibil nociv nu este un răspuns”, a declarat președintele ONG-ului ZERO. „Trebuie să ne concentrăm pe extinderea capacității noastre de a utiliza energia eoliană și solară.”



Uniunea Europeană a luat în considerare înăsprirea regulilor prin care se stabilește dacă energia electrică obținută prin arderea lemnului poate fi clasificată ca fiind regenerabilă.