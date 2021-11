O femeie va fi șefa Parlamentului European: „Cel mai tânăr preşedinte din istoria instituției”

Grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European a desemnat-o pe Roberta Metsola drept candidată în alegerile de la jumătatea mandatului din luna ianuarie, după ce a obţinut 64,4% din voturile colegilor de grup.



Manfred Weber a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă că votul a fost secret şi că Roberta Metsola a fost desemnată candidata grupului pentru preşedinţia Parlamentului European cu peste 64% din voturi din primul tur de scrutin, fapt confirmat de grup printr-un comunicat.



Liderul grupului PPE le-a mulţumit celor doi candidaţi, austriacul Othmar Karas şi olandeza Esther de Lange, care nu au câştigat competiţia, dar care au livrat o competiţie corectă şi foarte puternică.



„Vreau să subliniez că prezentăm o femeie candidat după peste 20 de ani pentru postul de preşedinte al PE. Dacă va fi aleasă, şi sunt sigur că va câştiga, va fi cea mai tânără preşedintă din istoria Parlamentului European”, a spus Weber.



Roberta Metsola, eurodeputată din Malta, este în vârstă de 42 de ani. În acelaşi timp, Weber a spus că a apreciat faptul că Roberta Metsola are o idee clară despre ceea ce doreşte să facă în fruntea PE.



Roberta Metsola: „Sunt cu adevărat onorată să primesc acest mandat puternic din partea grupului PPE”



„Sunt cu adevărat onorată să primesc acest mandat puternic din partea grupului PPE. A fost o campanie foarte corectă şi deschisă cu discuţii ale tuturor candidaţilor cu toţi membrii în care noi am prezentat cum credem că ar trebui să arate acest parlament în a doua parte a mandatului legislaturii. Următorii doi ani şi jumătate vor fi printre cei mai critici pentru PE în contextul în care ieşim dintr-o pandemie devastatoare şi va deveni clar că va ţine de forţele constructive ale acestei case să umple găurile din fundaţia noastră (...). Principala mea prioritate va fi să fac cum fac mereu de când am fost aleasă în PE în 2013, adică să creez alianţe şi să construiesc punţi cu forţele constructive proeuropene din această instituţie pentru a intra în a doua jumătate a acestui mandat mai puternici”, a afirmat Roberta Metsola.



Cu acest prilej, Manfred Weber a anunţat că intenţionează să candideze la preşedinţia formaţiunii paneuropene PPE, funcţie din care Donald Tusk se va retrage pentru a activa în politica ţării sale.



Preşedinţia Parlamentului European, exercitată din vara lui 2019 de socialistul italian David Sassoli în urma unui acord al principalelor trei grupuri din PE - PPE, S&D şi Renew Europe - este pusă în joc la jumătatea legislaturii, în luna ianuarie a anului viitor, mai notează sursa citată de Agerpres.



Între timp însă, grupul S&D a lăsat să se înţeleagă că va veni cu propriul candidat la preşedinţia PE dar nu este clar cine va fi acesta, deşi colegii săi de grup şi-au exprimat sprijinul unanim pentru David Sassoli.