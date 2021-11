Ce spun astrele azi, 25 noiembrie

Berbec

In privinta persoanei iubite si a copiilor este bine sa fii cat mai rezervat. Sunt posibile discutii aprinse, conflicte pe teme greu de definit clar. Perioada pe care o traversam induce tensiuni mentale si discrepante in dialogurile cu ceilalti, de aceea nu pune baza pe cele discutate mai ales astazi. Asteptarile tale de la cei dragi sunt nefondate, in sensul ca ei au alte prioritati, vad lucrurile altfel decat si tine, iar tu ar trebui sa te iubesti mai mult pe tine.



Taur

Ziua este potrivită relationarii cu membrii familiei si rezolvarii treburilor gospodaresti. Tentatia de a te ocupa mai mult de activitatile profesionale, de la locul de munca iti poate aduce neplaceri serioase si pe termen lung. De aceea, fii prudent si ocupa-te serios si de segmentul familial. Mai ales ca membrii familiei sunt dispusi sa te sprijine neconditionat, pe cand sefii sau colegii de munca iti pun tot soiul de bete in roate.



Gemeni

Sunt posibile multe intalniri si discutii cu persoane din anturajul apropiat. Este bine sa-ti alegi cu grija vorbele, pentru ca mentalul tau este confuz astazi. Minunat este ca poti primi informatii, solutii bune pentru a-ti imbuntati veniturile sau pentru a-ti rezolva chestiuni patrimoniale in care esti implicat alaturi de partenerul de viata. Ia aminte la ce iti spun ceilalti, dar luarea deciziilor sau actiunea propriu-zisa lasa-le pentru zilele urmatoare.



Rac

Ziua îți poate aduce bani, cadouri sau favoruri dinspre locul de muncă. De asemena, sunt momente bune pentru a negocia condițiile de muncă și drepturile salariale. Tentația cumpărăturilor este greu de stăpânit și păguboasă. Selectează prioritățile și evită influențele celorlalți vizavi de investiții sau vizavi de achiziționarea unor bunuri de care te poți lipsi momentan. După-amiază, răsfață-te cu plimbare în aer liber.



Leu

Esti tentat sa te raportezi in permanenta la relatiile cu ceilalti, la ce fac sau spun acestia. Fii prudent si evita sa te dizolvi in personlitatea cuiva. Cineva din anturajul apropiat iti poate oferi sfaturi prețioase vizavi de dezvoltarea ta personala sau profesionala. Totul este sa asculti atent si să retii cele de folos tie. A doua parte a zilei este favorabila cumparaturilor, organizarii bugetului de cheltuieli si chiar pentru a găsi posibilitati noi de câștig.



Fecioara

In prima parte a zilei este posibil sa te simti obosit. Relationezi mai greu cu ceilalti, de aceea discutiile importante sau luarea deciziilor lasa-le pentru orele dupa-amiezei. Sprijin deosebit iti poate veni dinspre colegii de serviciu. Este bine sa-l accepti, pentru ca sanatatea este precara de ceva vreme si chiar ai nevoie si de odihna si de ceilalti. Spre seara te vei simti mai bine, dar nu forta nota. Compania oamenilor dragi si de incredere sunt un remediu minunat.



Balanta

Posibil sa te necajesti din cauza prietenilor sau a persoanelor apropiate din anturajul profesional. Ar fi bine sa fii ceva mai discret si sa eviti sa-ti expui parerile sau sa emiti judecati la adresa altora. Starea ta de spirit este oscilanta si astfel usor poti intra in conflict cu toata lumea. Conserva-ti energia vitala, pentru ca organismul tau este obosit. Dupa-amiaza, rezerva momente pentru relaxare, pentru o plimbare in aer liber si stai mai mult de vorba cu tine insuti.



Scorpion

In prima parte a zilei, sarcinile de lucru de la serviciu te solicita mult. Colegii, dar mai ales sefii vor sa rezolvi totul, dar fara ajutorul lor. Selecteaza prioritatile si evita sa-ti asumi responsabilitati noi. Dupa-amiaza sunt momente bune pentru a sta de vorba cu prietenii si cu persoane de incredere din anturajul profesional. Retine cele aflate astazi, pentru ca sunt informatii care undeva, candva iti vor fi de folos.



Sagetator

Esti solicitat la serviciu, dar oriunde te-ai afla astazi, parca toata lumea te invita pe o scena si iti urmarește reprezentația. Demersurile intelectuale au succes, de aceea implica-te in ele fara rezerve. Posibil să fii susținut de colegii de serviciu, dar si daca ai nevoie sa rezolvi chestiuni socio-profesionale in diverse institutii te vei descurca bine. Totul este sa vorbesti direct, la obiect si sa ai rabdare sa asculti si ce iti spun ceilalti.



Capricorn

Sunt posibile castiguri de la si prin altii. Poate fi vorba despre bani, bunuri sau favoruri venite fie dintr-o colaborare, fie din partea rudelor sau partenerului de viata. Multumeste-te cu ce ai si ce primesti, pentru ca, deocamdata iti este suficient. Dupa-amiaza sunt momente bune pentru a te ocupa de subiecte filozofice, pentru a viziona un film sau pentru a te delecta cu o discutie interesanta cu un prieten bun. Fereste-te de a oferi sfaturi fara sa-ti fie cerute.



Varsator

Relatiile parteneriale iti atrag atentia, dar si eforturile. Exista detalii fie ale relatiei cu partenerul de viata, fie ale colaborarilor in care esti implicat, care astazi ti se vor arata in toata spledoarea lor. Pur si simplu ia aminte la cele descoperite, gandeste-te pe indelete la ultimele evenimente si discutii avute in plan partenerial, dar luarea unor decizii importante in privinta partenerilor, lasa-le pentru urmatoarele zile. Bucura-te, deocamdata, de partea plina a paharului si atat.



Pesti

Se pare ca ai multe de facut la serviciu, dar mai intai selecteaza-ti prioritatile. Sprijinul colegilor sau al sefilor lasa mult de dorit de aceea fii prudent. Pe de alta parte, sanatatea are nevoie de ingrijiri astazi. Se pot accentua neplaceri aferente unor afecțiuni vechi. Totusi, pe cat posibil evita analizele, consultatiile si interventiile chirurgicale pentru ca exista riscul aparitiei unor erori greu de remediat. Odihnește-te mai mult și fii alături de cei dragi!