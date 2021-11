Sucul de sfeclă împiedică dezvoltarea tumorilor canceroase

Un pahar de suc de sfecla, nu numai scade tensiunea arteriala, dar, de asemenea, incetineste progresia de dementa si impiedica dezvoltarea tumorilor canceroase, arata un nou studiu.



Proprietatile curative ale sfeclei a fost evaluata de catre profesionisti din intreaga lume. Dupa o serie de teste stiintifice, arata ca radacina de sfecla este un antioxidant puternic, care are proprietati anticancerigene.



Cercetatorii de la Universitatea din Washington, Statele Unite ale Americii, au constatat ca sucul de sfecla inhiba cresterea tumorilor la pacientii cu 12,5%.



Expertii spun ca acest lucru este o buna metoda de prevenire pentru femeile predispuse genetic la dezvoltarea cancerului de san. Oamenii de stiinta de la Universitatea din Carolina de Nord, in SUA, au constatat ca sfecla poate incetini dementa. Acest lucru se datoreaza faptului ca oxidul de azot continut in sfecla, creste fluxul de sange la creier.



Testele au aratat, de asemenea, un nivel ridicat de acid folic din sfecla, foarte util (aproximativ 75% din valoarea zilnica recomandata), care poate preveni dezvoltarea bolii Alzheimer.



Printre alte legume benefice, sfecla contine o substanta numita betaina, care normalizeaza secretia de acid gastric.



Cum gătești sfecla roșie



Cele de marime mijlocie si cele mari se pot fierbe intregi la aburi timp de 1 ora; pentru cele mici, timpul de fierbere este de 30 minute. De asemenea, o sfecla mare sau potrivita se poate fierbe intreaga in apa cu sare cca 1h-11/2 h, iar una mica – timp de 45 de minute.



Verificati daca sunt gata intepandu-le cu furculita; daca intra usor, sfecla poate fi luata de pe foc. Dupa fierbere, le scurgeti de apa si le curatati coaja. Daca folositi sfecla rosie la prepararea supei, taiati-o cuburi si bucatile mici fierb mai repede.



Sfecla isi pastreaza gustul dulce cand e rumenita in cuptor. Preincalziti cuptorul la semnul 5/190 grd.C. Asezati sfecla intreaga, taiata jumatate ori sferturi intr-o tava de copt si stropiti cu ulei de masline. Presarati sare si piper negru.



Inainte sa le puneti la fiert, spalati-le sub jet de apa rece si curatati-le de pamant cu o perie de legume (nu e nevoie sa le curatati de coaja ca pe cartofi, ca sa nu isi piarda toata culoarea).