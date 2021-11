Ce spun astrele azi, 22 noiembrie

Berbec

Ai spor in treburile gospodaresti si în discutiile cu membrii familiei. Pe de alta parte, ar fi bine sa te interesezi de rude, de locurile natale, pur si simplu sa faci o analiza a segmentului copilariei si a persoanelor care alcatuiesc neamul tau de provenienta. Tranzitele astrale actuale te predispun la relatii stranse cu familia, pentru ca este nevoie de iertare, iubire neconditionata si depasirea unor etape de viata care trebuie finalizate cat mai curand posibil.



Taur

Ziua iti aduce calatatorii pe distante scurte, dar si discutii multe cu persoanele din anturajul apropiat. Printre banalități si plictiseli cotidiene vei afla lucruri interesante mascate sub forma unor simple gesturi sau vorbe, chipurile aruncate la întâmplare. Este bine sa fii atent la tot ce se discuta in preajma ta, pentru ca ti se spun lucruri importante dincolo de aparente. Fereste-te de a vorbi prea mult, de a lua decizii sau de a oferi sfaturi.



Gemeni

Datorita persoanei iubite, copiilor sau prietenilor este posibil sa cheltuiesti sume importante de bani. Sau la indemnul acestor persoane exista riscul sa investesti timp si bani, lucru total neprofitabil pentru tine. Selecteaza cheltuielile, analizeaza pe indelete propunerile altora, insa deciziile majore lasa-le pentru zilele urmatoare. De retinut ca segmentul financiar este vulnerabil, iar veniturile tale sunt reduse deocamdata.



Rac

Ai putea considera aceasta zi ca fiind numai a ta si astfel sa te comporti ca si cum trebuie sarbatorita in mod special. Chiar daca dispozitia ta sufleteasca se schimba rapid din te miri ce, totusi fundalul energetic al zilei iti permite sa vezi si sa te bucuri de partea plina a paharului vietii tale. Lasa grijile deoparte, cocentreaza-te pe ceea ce iti face placere si discuta numai cu persoanele dragi si de incredere. Seara ai nevoie de odihna si o plimbare in aer liber.



Leu

Sunt favorizate activitatile intelectuale, dar cele desfasurate in tihna, departe de ochii lumii si de forfota cotidiana. Pentru ca organsimul este obosit, iar sanatatea este vulnerabila ar fi bine sa te ocupi numai de treburi usoare si mai ales placute sufletului tau. Locurile linistite, incarcate de energie pozitiva te pot ajuta mult. Anlizeaza situatiile si relatiile in care esti implicat, pentru ca ai sanse deosebite de a observa lucrurile dincolo de aparențe.



Fecioara

Neplacerile care survin astazi in relatiile cu persoanele din anturajul socio-profesional pot duce la destramarea unor colaborari sau intelegeri vechi. Se pare ca marul discordiei sunt banii si bunurile implicate in aceste relatii. Unii vor profit mai mare, altii vor directionarea profitului spre anumite segmente de viata, iar tie iti va fi dificil ca te decizi in acest privinte. Stai deoparte de toate aceste framantari, pentru ca zilele urmatoare lucrurile vor reintra in normal.



Balanta

Esti foarte solicitat astazi, atat la serviciu, cat si acasa de catre cei dragi. Totusi ar fi bine sa-ti directionezi atentia si eforturile mai mult spre segmentul profesional, deoarece se contureaza schimbari importante. Deocamdata adie ceva in aer, insa concret, ce anume se schimba si in ce directie este greu de anticipat. Tu fii deschis la nou si chiar gandeste-te ce anume ai imbunatati la imaginea ta publica sau la pozitia pe care o ai in cadrul unui grup de lucru.



Scorpion

Iti trec o mulțime de gânduri prin minte, dar se pare ca cele care vizează segmentul profesional stăruie ceva mai mult. Pentru ca acest segment de viata se află sub influența unui proces de schimbare, de multe ori vei reveni asupra a ceea ce se petrece la serviciu. De aceea, ar fi bine să-ți deschizi mentalul spre schimbare si sa te gandesti la parcurgerea unui program de formare sau reconversie profesionala. Sfatuieste-te cu persoane specializate!



Sagetator

O zi in care nelinistile financiare sunt greu de gestionat. Pentru ca de ceva vreme, cei dragi tot apalează la veniturile tale pentru a-și satisface trebuintele sau mofturile, sigur ca din cand in cand se creeaza contextul necesar scadenței. Totusi, tu esti acela care trebuie sa puna ordine si disciplină vizavi de cheltuielile comune cu altii. Esti usor de impresionat de catre cei dragi si mai ales cedezi rapid la insistențele lor. Fii prudent si lasă sentimentalismele deoparte!



Capricorn

Intervin astăzi aspecte noi in relatiile parteneriale. Partenerul de viata doreste sa faca îmbunătățiri in spatiul in care locuiti, sa achizitioneze bunuri patrimoniale sau chiar vrea sa inceapa demersuri pentru a va muta in casa noua. Fii prudent la felul in care vorbesti, deoarece exista tendinta de a riposta vehement la orice sugestie venita din partea celorlalti. Poti avea incredere in ceea ce ti se spune, mai ales daca este vorba despre cei apropiati.



Varsator

Saptamana debuteaza cu multa treaba, fie ca stai casa, fie ca mergi la lucru. Ti-ai propus sa rezolvi mai ales treburile restante, insa se recomanda prudenta. Oboseala si unele afectiuni vechi isi vor spune cuvantul. Selecteaza prioritatile si lucreaza pe indelete, in ritmul tau. Fereste-te de discutiile ample, mai ales cu persoanele din anturajul apropiat. Mentalitatea este în continuă schimbare, asa incat răzgândirile pot fi frecvente.



Pesti

Relatiile sentimentale te vor atrage in mod deosebit astazi. Ai nevoie de afectiunea celor dragi, vrei dovezi de iubire, tu la rândul tău vrei sa la oferi afectiune, protectie, chiar si niscai surprize placute. S-ar putea să nu ți se răspundă cu aceeasi monedă, pentru ca cei dragi sunt concentrati pe treburile lor. Se vor bucura de manifestarile tale fata de ei, dar altadata, cand te astepti mai putin, iti vor intoarce totul înzecit.