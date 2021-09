Furtuni puternice în vestul Europei

Vestul Europei este măturat de furtuni. În sudul Franţei în câteva ore a plouat cât pentru două luni. Zeci de drumuri au fost blocate, maşinile răsturnate, iar şcolile închise. Cel puţin două persoane sunt date dispărute. Şi Anglia este sub ape. Mai multe zone din Londra au fost inundate, iar câteva staţii de metrou închise, transmite Mesager.







Ca după potop, aşa arată sudul Franţei. Cu o forţă uluitoare, şuvoaiele de apă şi noroi au măturat tot ce le-a stat în cale, iar multe drumuri şi case au fost distruse.



„Furtuna a fost violentă ca o furtună tropicală. Nu puteai vedea nimic, era ca o perdea”;



Pe străzi s-au format torenţi uriaşi, prin care şoferii au inaintat cu greu.



„A fost incredibil, apa a venit dintr-o dată, am vrut să continui şi maşina a rămas blocată”.



O autostradă a fost închisă din cauza unui accident în lanţ, iar traficul feroviar a fost perturbat.



„Suntem în mijlocul a nicăieri. Am vrea să ştim ce se întâmplă mai departe. Există foarte multă apă pe autostradă”.



Sute de oameni au apelat la serviciul de urgenţă după ce s-au trezit cu copaci prăbuşiţi peste maşini şi case. 18 departamente rămân sub avertizări de cod roşu şi portocaliu de ploi şi grindină. O ploaie torenţială a adus haos şi la Londra. Traficul a fost perturbat ore bune, marile bulevarde şi chiar benzile de rulare de pe celebrul Tower Bridge s-au umplut de apă şi s-au format ambuteiaje uriaşe. Cîteva staţii de metrou au fost închise.