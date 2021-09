Ce spun astrele azi, 15 septembrie

Berbec

Astazi ai parte de o zi frumoasa din punct de vedere profesional. Chiar daca uneori te poti simti mult prea solicitat si obosit, perseverenta si spiritul responsabil de care dai astazi deovada iti vor aduce reusita intr-un proiec sau te vor favoriza in privinta carierei. De altfel, poate fi o zi definitorie si rasplatita pe viitor printr-o promovare.



Taur

Ai parte de o zi frumoasa atat sub aspectul studiilor cat si sub aspectul calatoriilor. Sunt favorizate examenele, acumularea unei cantitati mari de informatie intr-un timp scurt, workshopurile si aprofundarea unor cunostinte prin admiterea la un invatamant superior. Important este totusi ca ceea ce faci sa te inspire si sa-ti ofere libertate de exprimare.



Gemeni

Ai parte de o zi favorabila in privinta banilor si poti scapa chiar de cateva datorii mai vechi. Este posibil, de asemenea, sa te bucuri de un castig sau de un favor, venit din partea unei persoane din anturajul apropiat sau din mediul familial. Nu in ultimul rand, sunt prielnice activitatile care vizeaza zona autocunoasterii si a transformarii personale, achizitionarea unor carti pe teme psihologice sau vizionarea unor filme care abordeaza acelasi tip de subiect.



Rac

Astazi atmosfera pare sa se concentreze in mare parte asupra zonei relationale. Este, de fapt, vorba de o continuare a evenimentelor din weekend. Daca in zilele trecute au existat neintelegeri intre tine si partenerul de viata ori de afaceri, ziua de azi poate fi una definitorie. Aspectele sunt favorabile, astfel ca, orice se va intampla va fi in folosul tau. Relatia se poate solidifica si maturiza sau, din contra, se poate stinge lasand loc alteia mai bune.



Leu

Ai parte de o zi solicitanta, dar nu atat de solicitanta fizic cat mai degraba intelectual, lucru care poate fi destul de stresant. Oricum, tot efortul pe care il depui astazi va fi rasplatit fie printr-o suma de bani, prima sau apreciere venita de unde te astepti mai putin, fie chiar printr-o avansare in functie. Evita totusi sa te suprasoliciti sau sa abuzezi de propria ta sanatate deoarece pot aparea mici probleme de ordin medical.



Fecioara

Te bucuri de o zi frumoasa sub aspectul autoexprimarii si concretizarii unor vise mai vechi. Este posibil chiar sa transformi un hobby intr-o adevarata profesie sau sa te dedici pe parcursul intregii zile unor activitati care iti solicita creativitatea si spiritul de leader. Daca in general nu simti impulsul de a fi in frunte, “la conducere”, astazi vei simti acest lucru, iar initiativele pe care le iei iti pot aduce multe reusite.



Balanta

Luna se afla si astazi in tranzit prin casa a 4-a activand zona familiei, caminului si amintirilor, iar aspectul pe care il face cu Saturn vine sa concretizeze sau, mai bine spus, sa maturizeze relatia dintre tine si membrii familiei tale. De asemenea, in cazul in care nu ai inca propria familie, poti simti un impuls puternic acum in a te stabili “la casa ta”.



Scorpion

Pentru tine ziua de astazi este favorabila studiului si aprofundarii unor informatii. De altfel, in cazul in care ai de facut o deplasare sau trebuie sa te prezinti intr-un loc la o anumita ora, incearca sa pleci mai devreme deoarece pe drum s-ar putea sa aiba loc unele intarzieri sau blocaje.



Sagetator

Daca ziua de ieri nu a fost una dintre cele mai prielnice in plan financiar, astazi, in schimb, te poti bucura de un castig material, de o favoare din partea unui coleg de serviciu sau chiar de o avansare in functie la locul de munca. Efortul iti este valorificat la justa sa valoare, iar dedicarea de care dai dovada iti poate aduce mai multe satisfactii.



Capricorn

Luna se afla in continuare in tranzit prin casa personalitatii si exprimarii de sine si iti trezeste dorinta de maturizare si de studiu. Simti nevoia astazi de a acumula cat mai multa informatie, motiv pentru care este posibil sa iei hotararea de a incepe un curs de perfectionare intr-un domeniu de interes personal.



Varsator

Astazi poti parea mult prea morocanos si retras pentru cei din jurul tau. Chiar daca ziua pare sa nu abunde in evenimente, la nivel interior traiesti totul foarte intens. Te poti simti chiar neinteles de catre cei de langa tine, fapt care poate face sa te indepartezi oarecum de ei. Este, in schimb, o zi foarte buna pentru introspectie, autoanaliza si maturizare interioara.



Pesti

Relatia dintre tine si un amic pare acum sa fie pusa la incercare. Luna se afla in continuare prezenta in casa prietenilor, iar asta iti poate aduce o serie de evenimente care vin fie sa maturizeze si sa imbunatateasca relatie dintre tine si un amic, fie sa va indeparteze si mai mult.