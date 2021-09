Se anunţă o recoltă record de floarea-soarelui pentru acest an. Cum va influenţa preţul pentru un litru de ulei

Se anunţă o recoltă record de floarea-soarelui pentru acest an în Republica Moldova. Fermierii estimează cantităti de 3 ori mai mari comparativ cu 2020. Chiar şi aşa, unii producători de ulei cred că preţul unui litru de ulei nu va scădea. Agricultorii din nordul Republicii Moldova estimează o recoltă de până la 3 tone de seminţe la hectar.

ALEXANDRU ARION, agricultor, Soroca: „Recolta se arată frumuşică. Dă domnul să ţie cu noi, să strângem totul, să reuşim.”



Valeriu Ivanov, din satul Şeptelici, raionul Soroca are 450 hectare de floarea soarelui. Agricultorul spune că recolta din acest an va fi dublă faţă de anul trecut şi o creştere de preţ la ulei ar fi nejustificată.



VALERIU IVANOV, agricultor, Soroca: „Sperăm să ieşim la 2,3 tone şi roada va fi destul de bună. Nu cred că preţul ar trebui să fie mai mare la ulei, pentru că floarea este bună. Creşterea preţului nu depinde de noi. Asta de toţi ăştia care o strâng şi o duc în alte ţări şi fac uleiul."



Producătorii de ulei din raionul Soroca nu vor acum să scumpească uleiui dar modificările de pret depind de o multime de factori.



ALEXANDRA OSADCIUC, producător de ulei, Soroca: „Totul depinde şi de timpul de afară, şi de calitatea la mataria primă, mai multe sunt cât de repede va fi colectat. Pân ce-o fi nu e nicio schimbare. Cum a fost anul trecut, aşa este şi anul acesta."



Cel mai mare producător din Republica Moldova a majorat în martie cu 30 la sută preţul unui litru de ulei. Acum a refuzat să ne spună dacă va schimba din nou preţurile având in vedere recolta bogată. În luna martie, Ministerul Agriculturii a precizat că scumpirile sunt nejustificate dar nu a intervenit pentru a schimba lucrurile.