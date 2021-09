În perioada aprilie-iunie, cetăţenii Republicii Moldova au vorbit la telefon 1,7 miliarde de minute. Avertismentul psihologilor

Suntem mai vorbăreţi şi depindem tot mai mult de telefon. Doar în perioada aprilie-iunie, cetăţenii Republicii Moldova au vorbit 1,7 miliarde de minute, în creştere cu 2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Experţii explică creşterea numărului convorbiri prin micşorarea tarifelor la telefonie mobilă. Oamenii spun că pandemia i-a forţat să comunice mai mult pe telefon. Psihologii avertizează, însă, că acest lucru provoacă dependeţă şi poate provoca probleme grave de sănătate.



Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în acest an, s-a majorat cu 5,5% numărul total al utilizatorilor de telefonie mobile, faţă de anul trecut. Sunt 4,3 milioane de abonaţi şi posesori de cartele. Timpul petrecut pe Internet s-a dublat iar creşterea se datorează scăderii tarifelor.



ROMAN CHIRCĂ, expert economie: "Această creştere este una constată de 5% şi reflectă schimbări de tarife,o tendinţă de scădere a preţurilor şi duce la aceea că avem un volum de consum mai mare atât pe voce cât şi trafic de date"



În schimb, convorbirile pe reţelele fixe a scăzut cu 3,3%, şi au fost de 69,8 milioane de minute.



=ROMAN CHIRCĂ, expert economie: „Generaţia tânără practice renunţă în totalmente la această tehnologie care este destul de învechită "



NATALIA CHICU, reporter TVR MOLDOVA: „Telefonul mobil nu etse doar un simplu instrument de comunicare, ci şi sursa noastră principală de informaţii. Îl folosim în atât de multe scopuri încât a devenit indispensabil vieţii moderne. Mai mult decât atât, pentru mulţi dintre noi, telefonul este primul obiect pe care îl atingem când ne trezim şi ultimul de care avem nevoie înainte de a adormi. Datele arată că fiecare din nou vorbeşte lunar la telefon câte 350 de minute. Deci 3 zile şi 3 nopţi din a le petrecem vorbind la telefon Un experiment arată că punem mâna pe telefon la fiecare 15 min. acesta a devenit un drog spun psihologii."



CORNELIA BODORIN, psiholog: "Niciun aturaj digital nu formează omul - om. Noi deja avem rezuiltate vizibile. Noi am create oameni antisociali. Peroanele care nu au folosit telefoane mobile au fost impuse să le folosesac 3 luni iată rezultate: agresivitatea a crescut de 3 ori, neîncrederea în oameni de 4 ori. Situaţia de depresie a crescut de 7 ori. "



Oamenii recunosc să sunt dependenţi de telefonul mobil, iar pandemia a crescut această dependenţă.



CORNELIA BODORIN, psiholog: „Dvs nu puteţi să-I pui resttricţii dacă tu dai altt exemplu. Dacă tu pui mâna pe carte, el va pune mâna pe carte, dacă tu priveşti film, copilul va privi film, dacă stai cu nasul în telefon el vas ta cu nasul în telefon. Adică vezi ce faci tu. Până al 3 ani non ecran total."



Specialiştii avertizează că, dependenţa de telefon poate provoca anxietate, depresie, deficit de somn, conflicte în relaţii, performanţe de învăţare sau de muncă tot mai scăzute.