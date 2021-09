Cele mai vechi maşini de cusut pot fi văzute la Muzeul din Călăraşi

Cele mai vechi maşini de cusut la care şi-au croit hainele buneii şi străbuneii noştri au fost expuse la Muzeul din Călăraşi. Expoziţia a fost inaugurată în contextul împlinirii a 170 de ani de la crearea primei maşini de cusut, invenţie brevetată de Isac Merrit Singer, un maşinist din New York. Printre exponatele primite ca donaţie de la locuitorii oraşului sunt şi maşini funcţionale, relatează Moldova 1.







Natalia Filip locuieşte în Călăraşi şi spune că nu a stat mult pe gânduri atunci când a citit pe reţelele de socializare anunţul că Muzeul din Călăraşi colectează maşini de cusut.



Şi Ana Cibotaru, care este profesoară la un liceu din Călăraşi, a donat muzeului o adevărată comoară moştenită de la bunica sa, maşina de cusut fiind încă funcţională.



Vizitatorii au rămas plăcut surprinşi de cele văzute la expoziţie.



„Nu e pentru prima dată când văd o maşină de cusut, bunica avea una acasă şi îmi cosea şi mie hainele când aveam nevoie. Am încercat şi eu şi într-adevăr e plăcut. Te simţi că faci ceva special”, afirmă o vizitatoare.



În total au fost prezentate 12 maşini de cusut.



„Noi nu am mai avut o asemenea expoziţie niciodată de când este muzeul. Noi am rămas foarte surprinşi că timp de două săptămâni cetăţenii s-au mobilizat şi au adus aceste maşini - 12 la număr. Donatorii sunt diferiţi, sunt din raionul Călăraşi şi este o maşină adusă de la Mihăileni, Râşcani”, a declarat Mariana Iurcu, muzeografă.



Expoziţia poate fi admirată până la sfârşitul lunii octombrie.