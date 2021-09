Care sînt beneficiile rîsului pentru vasele sangvine și plămîni

Oamenii de știință au dovedit că terapia de rîs îmbunătățește sănătatea generală și sănătatea anumitor organe. Deci, distracția reduce nivelul depresiei și are un efect pozitiv asupra bunăstării pacienților cu cancer ginecologic.



Oamenii de știință turci de la Universitatea Hacettepe au descoperit că rîsul are un efect pozitiv asupra sănătății pacienților vîrstnici și grav bolnavi. Khasya yoga și practica rîsului de grup îmbunătățesc funcțiile fizice, precum și indicatorii psihosociali la persoanele în vîrstă, transmite mir24.tv



Expertul Kira Glinka, a declarat că rîsul are un efect benefic asupra vaselor sangvine și organele respiratorii, deoarece în acest proces se îmbunătățește alimentarea cu sînge a organelor și țesuturilor.



"Cînd râdem, respirația noastră se accelerează, inspirația se prelungește și devine mai profundă, iar expirația este mai scurtă. Respirația frecventă și profundă ajută la îndepărtarea mucusului din bronhii și, prin urmare, omul care rîde poate începe să tușească. Se accelerează de cîteva ori schimbul de gaze ", a explicat expertul.