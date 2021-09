Studiu: Persoanele care arată bine se îmbolnăvesc mai greu

Persoanele atractive sînt mai putin predispuse sa sufere de ameteli, astm, diabet sau presiune arteriala crescuta, potrivit unui nou studiu. Colesterolul marit si depresia tin si ele, se pare, de felul in care aratam.



Cercetatorii sustin ca oamenii care arata bine se simt mai in forma, muncesc mai putin si sunt diagnosticati cu mai putine probleme de sanatate (fizice ori mentale) de-a lungul vietii.



Rezultatele se bazeaza pe un studiu al cercetatorilor americani, care au analizat 15.000 de barbati si femei, cu varste cuprinse intre 24 si 35 de ani. Mai mult, evolutia lor a fost urmarita inca de cand subiectii aveau 10 ani, ceea ce face ca acesta sa fie cel mai mare studiu care face legatura intre frumusete si starea de sanatate.



Cercetatorii de la Universitatea Cincinnati, precum si de la alte centre, arata ca, pana acum, majoritatea studiilor asemanatoare se bazau, in principal, pe analiza studentilor. Pe cand cercetarea prezenta ia in calcul un esantion mai mare, reprezentativ pentru populatia Statelor Unite, iar evaluarea frumusetii a fost facuta fata in fata, si nu pe baza unor poze, noteaza Daily Mail.



Cei analizati au fost incadrati in cinci categorii, de la foarte neatractivi la foarte atractivi. Iar rezultatele au aratat o legatura directa intre aspect si starea de sanatate. Astfel, cu cat subiectii erau catalogati ca fiind mai frumosi, cu atat era mai putin probabil sa sufere de diverse afectiuni, precum colesterol marit, tensiune arteriala crescuta, astm, depresie, ameteli, deficit de atentie sau balbaiala.