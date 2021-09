Sportivii de performanţă din Republica Moldova susţin că nu sunt susţinuţi, şi nimeni nu se interesează de soarta lor

Sportivii de performanţă sunt printre cei mai buni ambasadori ai unui stat. Cei din Republica Moldova, participanţi la Jocurile Olimpice de la Tokio, susţin în schimb că nu sunt susţinuţi, şi nimeni nu se interesează de soarta lor. În opinia lor, statul nu investeşte în performanţă şi de aceea ei au cerut Direcţiei de Sport din Ministerul Educaţiei să revizuiască strategiile în domeniu.



Sportivii au început deja pregătirile pentru noul stagiu olimpic dar dezamăgirile lor sunt mari. Unii au ales calea străinătăţii pentru a se putea antrena.



ANDRIAN MARDARE, sportiv: „ În 2019, 2020, 2021 nu am avut nici un ajutor înafară de contanamentele care ei sunt obligaţi să le dea, nu am avut nici un ajutor din partea statului. Am venit cu multe scrisori, demersuri la care niciodată nu am primit răspuns.”



ZALINA MARGHIEVA, sportivă: „Noi am plecat din cauza că condiţiile din ţara noastră, o plasă normală, ciocane noi nu avem, un stadion. Acolo măcar era chestia asta. Problema era că aveam permisiunea să ne antrenăm doar dimineaţa.Din păcate nu am fost sunată cineva să mă întrebe care sunt problemele, cu ce vă confruntaţi, că au mai rămas doar trei ani.”



Probleme au şi antrenorii. E greu de pregătit un sportiv fără o bază de pregătire corespunzătoare.



VALERIU LUNGU, antrenor: „Haideţi să ne întoarcem la şcoala sportivă republicană unde în 87 când eu mă antrenam erau nişte piste de aşa rezină veche, da acum beton. Cum se antrenează sportivii acolo. Ei stau şi îngheaţă, când e -10 afară la noi e 0, sau 01. Eu am cumpărat cămine şi le ţin lui Andrian ca să îi încălzesc spatele. E dezastru.”



Preşedintele Comitelului Naţional Olimpic şi Sportiv, Nicolae Juravschi, susţine că la Jocurile Olimpice din Tokyo, sportivii au avut condiţii ideale oferite de organizatori. Aşa ceva nu se găseşte in Republica Moldova, dar in schimb se cere performanţă.



NICOLAE JURAVSCHI, preşedinte CNOS: „La lacul unde ne-am ocupat noi a fost instalată pistă, nouă piste pentru contanamentul nostru. Noi atâţia ani vorbim şi nu avem un metru de pistă în Republica Moldova. Acei care fac strategii şi se dau mari. Au fost din Toroca, că am fost din diferite localităţi noi unde am fost a fost toate condiţiile, orice avem nevoie, sala sportivă, o sală bine amenajată, inventar nou nouţ.”



La Jocurile Oplimpice din Tokyo, Serghei Tarnovschi a obţinut bronzul la proba de canoe pe distanţa de 1000 de metri. Este singura a Republicii Moldova la această olimpiadă.